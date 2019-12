28.12.2019

Himmlischer Besuch an Heiligabend

Der Nikolaus und das Neuburger Christkindl waren zu Gast in der KJF Klinik Sankt Elisabeth

Von Alex Fitzek

Weihnachten als Patient im Krankenhaus verbringen – so etwas wünscht man sich nicht. Das Personal in der weihnachtlich geschmückten Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin der KJF Klinik Sankt Elisabeth kümmert sich deshalb gerade über die Feiertage besonders liebevoll um die kleinen Patienten. Aber dass himmlische Besucher im christlichen Haus Station machen, das war für die kleinen Patienten am 24. Dezember schon etwas ganz Einmaliges.

Mit einer großen Geschenke-Ladung bepackt, erschien der Heilige Nikolaus – Stadtrat Klaus Babel – in Begleitung des Neuburger Christkindls Selina und ihrer beiden Engerl Helena und Lania im Krankenhaus. Klinikseelsorgerin Angelika Heimisch und Ärztlicher Direktor Dr. Stephan Seeliger freuten sich sehr über den hohen Besuch. Nach einem Gruppenbild vor dem Weihnachtsbaum der Klinik gingen der Nikolaus und seine Begleiterinnen durch die Patientenzimmer.

Für jedes Mädchen und jeden Jungen hatte er aufmunternde Worte und Geschenke dabei. „Wer heute im Krankenhaus sein muss, dem wollen wir mit unserem Besuch eine Freude bereiten“, erklärte er. Neben einem Gutschein für die Neuburger Bäder gab es für jedes kranke Kind einen frisch gebackenen Weihnachtsmann und ein kleines Kuscheltier. Auch die Notaufnahme und die Stationszimmer lagen dem Nikolaus am Herzen. „Vielen Dank für euren Dienst am Mitmenschen - besonders zu Weihnachten“, mit diesen Worten übergab der Himmelsbote Orangen, Schokolade und Gebäck an das Personal. „Vergelt’s Gott, dass ihr auch an Feiertagen für kranke Menschen da seid!“

