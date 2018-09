18:16 Uhr

Historische Arbeitstiere beim Schleppertreffen

Die Oldtimerfreunde Königsmoos waren mit zehn Fahrzeugen in Hundszell, der älteste Bulldog hat Baujahr 1941.

Beim Schleppertreffen im Bauerngerätemuseum in Hundszell konnten Besucher die Technik der Vergangenheit bestaunen. Aber auch einen Blick in die Moderne gab es.

Von Manfred Dittenhofer

Was sind das nur für Menschen, die sich gerne alte Bulldogs anschauen? Und was sind das nur für Menschen, die diese Traktoren und Maschinen liebevoll restaurieren, pflegen und mit ihnen zu Schleppertreffen fahren – mit rund 18 Stundenkilometern im Durchschnitt? Die Antwort ist: Ganz normale Menschen sind das. Sie lieben die Tradition und haben oft in ihrer Jugend genau solche Traktoren noch richtig bei der Arbeit erlebt.

Die Liebhaber solcher Oldtimer-Bulldogs trafen sich am Sonntag beim Schleppertreffen im Bauerngerätemuseum in Hundszell.

Normalerweise fährt Rudolf Ott mit seinem Fendt Farmer 2D spazieren. Oder zum Angeln. Wenn er zu einer Oldtimerveranstaltung fährt, reibt er seinen Bulldog, Baujahr 1964, mit Rapsöl ein. Dann glänzt er so schön. Eigentlich hat sein Sohn den Fendt gekauft. „Ideal zum Spazierenfahren, denn der Fendt ist richtig schnell – der schafft 30 Stundenkilometer.“

Die Oldtimerfreunde aus Königsmoos durften beim Schleppertreffen nicht fehlen

Richtig organisiert finden sich die Freunde historischer Fahrzeuge bei den Oldtimerfreunden Königsmoos zusammen. Und vor der eigenen Haustür sind sie gleich mit zehn Fahrzeugen vertreten. Aber egal, wie lange die Anfahrt sei, beteuert der Zweite Vorsitzende des Vereins, Jan Ostrowski: „Wir fahren immer auf eigener Achse.“ Da dauert eine Fahrt nach Rosenheim schon mal zehn Stunden. Aber sogar in Großkarolinenfeld, der Partnergemeinde von Königsmoos, waren die Schlepperfahrer schon. Damals waren sie vier Tage unterwegs.

Alle eint die Liebe zu den alten Fahrzeugen. Othmar Schmidmeyr zum Beispiel deutet auf seinen MAN, den sein Vater 1956 angeschafft hat. Seither sei der Trecker in Familienbesitz, ja regelrecht ein Familienmitglied.

In Hundszell gab es neben den historischen Fahrzeugen bis hin zu Dampfpflügen, die zeigten, wie vor knapp 200 Jahren mithilfe der Dampfkraft die Feldarbeit motorisiert wurde, auch modernste Traktoren und landwirtschaftliche Geräte zu bestaunen.

Wer die Schlepperschau in Hundszell verpasst hat, hat zeitnah noch eine Chance. Am kommenden Sonntag, 23. September, findet in Ludwigsmoos beim Gasthaus Kraus das 16. Oldtimertreffen statt. Eingeladen ist alles von zwei bis vielen Rädern bis Baujahr 1982, egal ob Traktoren, Autos, Motorräder, oder Fahrräder.

