vor 33 Min.

Historische Neuburg-Filme: Es gibt ein finales Online-Programm

Zum Abschluss der beliebten Neuburg-Filme gibt es eine Zeitreise über 50 Jahre und vier noch nicht gezeigte Filme. So kommt man an Tickets.

Im Januar und Februar bot Bernhard Mahler die Neuburg-Filme coronabedingt erstmals als Onlineangebot an. Viele Hundert Neuburger ließen sich von ihm auf eine filmische Zeitreise in das Neuburg längst vergangener Tage mitnehmen. Bei der zweiten Aufführung brauchte es sogar einen Zusatztermin, weil der Zuspruch so groß war, dass die Serverkapazität nicht ausreichte. Nun hat Neuburg- und Filmfan Mahler Aufnahmen für ein finales Online-Programm zusammengetragen. Der Daten-Stream steht am Freitag und Samstag, 5. und 6. März, jeweils von 18 bis 22 Uhr zur Verfügung. Tickets gibt es ab sofort (www.theos-tickets.de).

Historische Neuburg-Filme: Das ist das Finale

Wie Mahler mitteilt, habe ihn die Resonanz auf die Neuburg-Film-Abende im Internet sehr gefreut. Nachdem bei der zweiten Präsentation im Februar der Abend sogar ausverkauft war, hätten ihn in den Tagen danach viele Nachrichten mit der Bitte erreicht, noch ein weiteres Programm für einen Heimatabend in Lockdownzeiten zusammenzustellen. Auch in verschiedenen Internetforen sei dieser Wunsch vielfach geäußert worden. Den Wünschen kommt Mahler nun nach. Er hat sich noch einmal durch seinen Fundus gearbeitet und, wie er mitteilt, „ein besonderes Programm zusammengestellt, das es so noch nie zu sehen gab“. Es wird dann das vorerst letzte Online-Angebot sein.

Neuburg-Filme: Vorab keine Details zur letzten Aufführung

Weil das Konzept der Überraschungsaufführung bei der jüngsten Präsentation gut angekommen sei, gebe es, so Mahler, auch in der finalen Zusammenstellung vorab keine Details. Verraten werde nur so viel: Die Zeitreise erstreckt sich über 50 Jahre und zeigt vier Filme, die noch nie Teil der beliebten Reihe waren. „Es wird heiter, kurios, spannend und in jedem Fall sehr unterhaltsam“, lässt Mahler wissen. Erfolgsgeheimnis der Film-Veranstaltungen ist von Beginn an die Tatsache, dass in allen Streifen viele Neuburger zu sehen sind. Und auch im finalen Überraschungspaket gibt es viele bekannte Gesichter und Geschehnisse sowie Gegebenheiten, an die man sich gerne erinnert oder auch erstmals entdeckt. (nr)

Die von Mahler moderierte Online-Vorführung kann am 5. und 6. März innerhalb der vier Stunden zwischen 18 und 22 Uhr nach eigenem Belieben abgerufen werden. Tickets für die rund 75-minütige Vorführung gibt es ab sofort unter www.theos-tickets.de.

Lesen Sie auch: