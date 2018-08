vor 21 Min.

Historische Postkarten aus Neuburg

Beim Entrümpeln eines Dachbodens kamen historische Postkarten zutage. Sie zeigen unbekannte Seiten der Stadt, die wir in unserer Serie vorstellen.

Von Roland Thiele

Über Jahre schlummerten sie vergessen in Kisten auf dem Dachboden eines Hauses der Familie Habermeyer in Neuburg und behielten ihre Geheimnisse für sich. Bis sie eines Tages entdeckt wurden und der Welt einen Blick auf Neuburg und die Umgebung präsentierten, der sogar Experten überraschte. Historische Postkarten aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Stadtheimatpfleger Roland Thiele hat sich der außergewöhnlichen Fundstücke angenommen und, sofern sie vorhanden waren, auch die Texte auf den Rückseiten entziffert.

In den kommenden Wochen stellt er sie in unserer Serie „Neuburger Ansichten“ vor.

Die farbige Postkarte zeigt im vorderen Mittelfeld links (westlich) breit hingelagert das Studienseminar mit der Studienkirche St. Ursula und dem dreigeschossigen Südost- und dem viergeschossigen Nordwestflügel der Anlage. An den Nordwestflügel schließt sich die alte, nicht mehr existierende Turnhalle an, an deren Stelle sich nun der Westteil des Gymnasiumsbaus erhebt. Westlich anschließend folgt der Seminargarten. Rechts im Vordergrund auf dem Altstadtberg ist der Münzturm zu sehen. Darunter sind die Häuser am Wolfgang-Wilhelm- und Frauen-Platz. Das ehemalige Gasthaus „Zum grünen Baum“ ist heute das Beerdigungsinstitut Faller. Es ist mit dem flachgeneigten Blechdach des Bauzustandes vor 1975 zu sehen. Im westlichen Mittelfeld des Bildes hinter dem Studienseminar ist die Lassignykaserne mit den heute weitgehend noch vorhandenen Backsteinbauten zu erkennen. Dahinter die von der Hohen Schanze begrenzten Wiesen.

Die Postkarte wurde am 14. September als Feldpostkarte gestempelt. Der Text ist nach dieser langen Zeit nur zum Teil noch lesbar. Aus Rücksichtname auf die Adressanten wurden Namen gestrichen.

