Historischer Verein: Immer mehr Exponate

Deswegen ist wohl ein Neubau erforderlich. Außerdem wurde einem Mann ganz besondere Ehre zuteil

Von Annemarie Meilinger

Mehr als sein halbes Leben hat Roland Thiele der Geschichte der Residenzstadt Neuburg gewidmet. Seit er im Mai des Jahres 1972 zum „kommissarischen Bibliothekar“ des historischen Vereins ernannt worden war, hat ihn der Verein nicht mehr losgelassen – bis er Ende 2017 das Amt des Vorsitzenden niederlegte. Jetzt hat ihn der Historische Verein per Beschluss der Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

Thiele bedankte sich für „die hohe Ehre“ in einer kurzen Rede. Er versprach, sich weiterhin „nützlich zu machen, wo Rat und Hilfe gebraucht werden“ und appellierte an die Versammlung, sich um junge Mitglieder zu bemühen. Nachwuchs sei dringend erforderlich, um die Geschichte nicht zu vergessen.

Für das aktuelle Kollektaneenblatt mit dem Schwerpunkt „Andersgläubige“ hatte Thiele noch kommissarisch das Amt des Redaktionsleiters übernommen, dafür dankte ihm der Vorsitzende Dr. Michael Henker. Künftig wird der Historiker Franz Josef Merkl die Redaktion des Kollektaneenblatts übernehmen. Die Mitglieder stimmten dem Vorschlag des Ausschusses zu. Auch für den neuen Kooperationsvertrag mit der Stadt Neuburg war die Zustimmung der 33 anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Vertrag regelt die Zuständigkeiten und Kosten für den Betrieb des Stadtmuseums, die Unterbringung des Depots und die Präsentation der Sammlungen im Schlossmuseum. Der alte Vertrag von 2003 und ein damals eigens eingerichteter Ausschuss werden mit der neuen Regelung unwirksam.

Der Vorsitzende, Michael Henker, berichtete in seiner Rückschau auf das Jahr 2018 über die Tätigkeit des Vereinsausschusses. Neben Problemen mit personellen Engpässen hatte der Verein mit der neuen Datenschutzverordnung zu kämpfen. Die immer größer werdenden Bestände an Exponaten und Dokumenten werden einen Neubau erforderlich machen. Verein und Stadt sind in Vorbereitung dafür und haben bereits ein existierendes modernes Archiv besichtigt.

Digitalisierung war auch im vergangenen Jahr ein Schwerpunkt im Historischen Verein. Für ein überregionales Projekt mussten große Mengen Sterbebilder eingescannt werden. Und auch am Projekt des Freistaats, dem Kulturportal Bavaricon ist der Verein beteiligt. Zahlreiche Dokumente und Exponate – wie Ottheinrichs Pulverhorn und 120 weitere Objekte aus der Graßegger-Sammlung – können künftig im Internet angeschaut werden, sie werden teilweise dreidimensional gescannt, um sie perfekt zu veranschaulichen.

Museumsleiter Axel Teichmann berichtete in seiner Rückschau über zwei Sonderausstellungen, die Neugestaltung der Dauerausstellung „Glaubenssachen“ und einige Veranstaltungen im Stadtmuseum. Dass mit 3894 Besuchern die gewünschte 5000er Marke nicht erreicht werden konnte, sieht Teichmann nicht so dramatisch. Die Zahlen liegen im vergleichbaren Durchschnitt und „man freut sich mehr über das inhaltliche Feedback“, das sich oft in Gästebucheinträgen zeigt. Am Museumstag, den 19. Mai, so kündigte er an, sei die nächste Veranstaltung, ein Vortrag über die Heilige Wilgefortis, von der es nur wenige Darstellungen gibt.

Finanziell geht es dem Verein gut. Seit 2017 ist der Verein schuldenfrei und hat über 54.000 Euro Rücklagen ansparen können. Die 722 Mitglieder zahlen 19.518 Euro Beiträge, von denen sie etwa die Hälfte in Form des Kollektaneenblatts wieder zurückbekommen. Zuschüsse von Stadt, Landkreis und Bezirk sowie private Spenden belaufen sich auf etwa 20.000 Euro. Der Haushalt 2018 schloss mit 49.590 Euro ab, berichtete Schatzmeister Bernd Schmidbaur der Versammlung.

