König Ludwig III. und sein Bezug zu Neuburg

Plus Vor 100 Jahren starb der letzte bayerische König Ludwig III. Er hatte auch eine langjährige Verbindung zu Neuburg, wo es zahlreiche Königstreue gab.

Am 5. November 1921 bewegte sich in München ein langer Trauerzug mit einem sechsspännigen Leichenwagen mit den sterblichen Überresten König Ludwigs III. von der Ludwigskirche über den Königsplatz zur Frauenkirche.