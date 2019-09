26.09.2019

Hoch hinaus und wild herum

Am kommenden Freitag startet des Schanzer Herbstfest. Elektroscooter sind verboten

Am Freitag beginnt das Schanzer Herbstfest auf dem Volksfestplatz. Zehn Tage lang wird dann gefeiert, getrunken und getanzt. Schluss ist am Sonntag, 6. Oktober.

Während am Eröffnungsabend Oberbürgermeister Christian Lösel das erste Fass ansticht, steht am Samstag der große Festumzug mit rund 2000 Teilnehmern auf dem Programm. Er startet um 14 Uhr am Brückenkopf. Ehrengäste, Stadträte und Festwirte bilden unmittelbar nach den Festkapellen die Spitze des Festumzugs. Der Umzug verläuft vom Brückenkopf über die Konrad-Adenauer-Brücke zur Donaustraße, weiter zum Rathausplatz, passiert Am Stein und die Harderstraße bis zum Festplatz. Dort endet der Fest-umzug am Herrnbräu-Zelt.

Auf dem Herbst-Volksfest warten wieder viele Fahrgeschäfte auf die Besucher. Wagemutige sind in der Achterbahn „Rock & Roller Coaster“ und im „The King“ (hier geht es in luftiger Höhe über Kopf) sowie im „Breakdance“ an der richtigen Stelle. Alle Generationen dürften sich vom herausragendsten Fahrgeschäft auf der Wiesn, dem Riesenrad, angesprochen fühlen. Das „Golden Wheel“ hat sich bislang in jedem Jahr als Publikumsmagnet erwiesen: In 40 Metern Höhe können die Besucher von einer der 24 drehbaren Gondeln die beste Aussicht über das ganze Festgelände und die Stadt genießen. Weitere Klassiker seit vielen Jahren die Leoparden-Spur und die Autoscooter. Im vorigen Jahr gab es auf dem Herbstfest erstmals zwei Zelte, das wird heuer beibehalten. Sie bieten jeweils Platz für 3000 Gäste. Der Preis für die Maß beträgt in beiden Festzelten 9,20 Euro.

Traditionell gibt es an beiden Freitagen nach Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr ein Feuerwerk. Am Dienstag, 1. Oktober, findet der traditionelle Seniorennachmittag statt. An diesem Tag ist der Bierpreis auf 8 Euro reduziert. Der Familiennachmittag findet am Mittwoch, 2. Oktober, statt. In der Zeit von 12 bis 20 Uhr kosten die Fahrgeschäfte nur die Hälfte und auch an den Imbiss- und Süßwarenständen gibt es spezielle Angebote. Um 14.30 Uhr findet im Herrnbräu-Zelt das Marionettentheater „Hänsel und Gretel“ statt.

Insbesondere weist die Stadt Ingolstadt darauf hin, dass auf dem Festgelände und umliegenden Bereichen E-Scooter verboten sind. Der Ingolstädter Verleiher wird in diesem Bereich das Tempo auf Schrittgeschwindigkeit drosseln. (nr)

Alles rund ums Herbstfest gibt es im Internet unter www.volksfest.in

