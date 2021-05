Hochbau

Für Schulen und Kindertageseinrichtungen

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs fließen 8,7 Millionen Euro in den Landkreis. Was mit dem Geld vom Freistaat in und um Neuburg mitfinanziert wird

Das wird vor allem Landrat Peter von der Grün freuen: Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs fließen über 8,7 Millionen Euro für Hochbaumaßnahmen an die Kommunen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dies teilt der Landtagsabgeordnete Matthias Enghuber ( CSU) mit. Das Staatsministerium für Finanzen und Heimat hat die Fördersummen für kommunale Hochbaumaßnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs veröffentlicht. Dabei werden vor allem öffentliche Schulen und Kindertageseinrichtungen unterstützt. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und die Kommunen aus dem Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen, zu dem auch die Gemeinden Gerolsbach, Hohenwart und Scheyern im Landkreis Pfaffenhofen gehören, erhalten zusammen knapp 8,73 Millionen Euro. Insgesamt werden 20 Projekte bezuschusst. Mit 5,5 Millionen Euro für den Neubau der Paul-Winter-Realschule in Neuburg und 1,1 Millionen Euro für das Schülerwohnheim beim staatlichen Berufsschulzentrum an der Monheimer Straße werden dem Landkreis die größten Summen zugewiesen. Mit rund einer halben Million Euro wird eine Kindertageseinrichtung in Neuburg gefördert. Eine mittlere sechsstellige Summe erhält auch die Gemeinde Rennertshofen für den Neubau der Grundschule mit Sporthalle. Bayernweit stehen im Jahr 2021 rund 650 Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich für Hochbaumaßnahmen zur Verfügung. Dies entspricht einem neuen Rekordniveau. „Gerade in der Krise brauchen unsere Gemeinden Unterstützung. Mit den 650 Millionen setzt der Freistaat ein starkes Zeichen: Er steht an der Seite seiner Kommunen“, ordnet der Neuburger Abgeordnete Matthias Enghuber die Zuwendungen ein. (nr)

