Hochkonjunktur auf den Baustellen der Stadtwerke

Plus Neuburger Kommunalunternehmen verlegt Wärme-, Gas- und Wasserleitungen. Wie die Straßensperrungen mit der Corona-Pandemie zusammenhängen.

Bei den Aktivitäten im Tiefbau ist von Krise wenig zu merken. Allein die Stadtwerke haben auf ihren aktuellen Baustellen elf Kolonnen beauftragter Firmen unterwegs. „Wir sind längst aus dem Winterschlaf erwacht“, zählte Ernst Reng den Stadträten Standorte im ganzen Stadtgebiet auf.

Auch das Problem mit den Stahlschweißern für die 45-Zentimeter-Mantelrohre für die Nahwärme ist gelöst. Es hatte einen kurzzeitigen Engpass gegeben, weil die Spezialisten aus Polen und Tschechien nicht einreisen durften. An der Rohrenfelder- und Theo-Lauber-Straße verlegen die Trupps jetzt Wasser- und Wärmeleitungen, an der Berliner Straße Hausanschlüsse für Wärme, Wasserhauptleitungen an der Ostendstraße, auch für die Stettiner Straße, Grünauer Straße und Siedlerweg, weitere Gasanschlüsse in Ried und Laisacker, an der Hoffmann-Unterführung wird gearbeitet und an der St. Andreas-Straße erfolgt neben Wärmeausbau ein Anschluss an die Gasturbine - die übrigens seit zwei Wochen wieder läuft.

Für die Neuburger Stadtwerke war es noch nie so einfach, Straßen zu sperren

„Es war noch nie so leicht, Straßen zu sperren“, stellt Vize-Werkleiter Reng fest. Der Verkehr ist mit Kontakt- und Ausgangssperre deutlich zurückgegangen. Die Stadtwerke nutzen dies für verstärkten Tiefbau. Vor allem am Donauwörther Berg soll sich das Nahwärmenetz heuer weiter ausdehnen, Werkleiter Richard Kuttenreich will mehrere Megawatt neuer Leistung in das Gebiet bringen. Zwei Hochhäuser seien bereits angeschlossen, auch das neue Projekt von Unternehmer Hans Mayr kommt ans Wärmenetz. Die Stadtwerke versorgen über 10.000 Haushalte mit Strom, 3300 mit Erdgas, 1600 Wohneinheiten mit Wärme und die ganze Stadt inclusive Industriegebiet mit Wasser.