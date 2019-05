16.05.2019

Hochwasser: Neues zum Projekt „bodenständig“

Die Liste der Gefahrenbereiche für Überschwemmungen wurde erweitert. Mit welchen Themen sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung sonst noch auseinandersetzten

Um der Hochwasser-Problematik Herr zu werden, treibt die Gemeinde Ehekirchen das Projekt „bodenständig“ voran. Es geht vom Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern aus. Das Projekt stand am Dienstag auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Die Gemeinderäte bestimmten Landwirt Paul Strixner, als Vertreter ihres Gremiums bei der Planung des Projekts mitzuwirken. Wie Bürgermeister Günter Gamisch berichtete, sei in einer Besprechung mit dem zuständigen Amt deutlich geworden, dass es in Ehekirchen mehr Gefahrenbereiche für Hochwasser gibt, als ursprünglich angenommen. Das Projektgebiet soll dementsprechend erweitert werden. Auf die Liste wurden Flächen im Norden Ehekirchens gesetzt, im Westen von Schönesberg, im Südwesten von Weidorf und Walda, außerdem in Schainbach, Buch und Haselbach. Möglicherweise soll auch der Pfarrgarten bei der Kinderkrippe in Walda mit aufgenommen werden, weil bei Starkregen Wasser von der Staatsstraße hineinläuft.

Auch beim Bebauungsplan „Kindertagesstätte und Fläche für Gemeinbedarf“ ging es voran: Die Abwägungsvorschläge wurden beschlossen und die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange. Außerdem soll ein Immissionsgutachten in Auftrag gegeben werden. Den Abwägungsbeschlüssen der zehnten Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ehekirchen stimmten die Räte ebenfalls zu. Der Bebauungsplan „Am hohen Weg“ wurde noch einmal „etwas optimiert“, sagte Gamisch. Statt 41 Parzellen sind es jetzt 39, also zwei Bauplätze mehr. Der Aufstellungs- und Billigungsbeschluss wurde dementsprechend geändert.

Zum Thema Abwasserbeseitigung gab der Bürgermeister einen Sachstandsbericht ab. So seien zum Beispiel der Bereich des Kombibeckens der Kläranlage verfüllt und Bodenständer eingetrieben worden.

Gemeinderätin Sofia Käfer regte an, sich wieder stärker um einen Zahnarzt im Ort zu bemühen.

Aus den Bürgerversammlungen berichtete Gamisch, dass der Schwerpunkt überall auf der Abwasserbeseitigung gelegen habe. In Bonsal ging es außerdem um die Sanierung des Spielplatzes, wofür nun Spenden gesammelt werden. In Ambach beschäftigten die Menschen die Themen DSL, Eichenprozessionsspinner und Krötenwanderung. In Fern- und Nähermittenhausen wurde über Breitbandanschluss und Straßenkehren diskutiert. In Dinkelshausen ging es um Radwege, die Sanierung der Kreisstraße und den Vorplatz der Feuerwehr, den die Dorfgemeinschaft pflastern will, wenn die Gemeinde das Material bezahlt. (dopf)

