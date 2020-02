04.02.2020

Hochwasser in Neuburg: Stadt trifft Vorkehrungen

4,80 Meter Hochwasser werden erwartet. Deswegen hat die Stadt Neuburg Wege in unmittelbarer Flussnähe gesperrt.

Aufgrund des steigenden Donaupegels hat die Stadt am Dienstagmorgen begonnen, sensible Bereiche entlang der Donau abzusperren. Betroffen sind Wege im Englischen Garten, am Brandl, beim Kraftwerk Bittenbrunn sowie weitere Wege in unmittelbarer Flussnähe. Der Nachtbergweg ist ausdrücklich nicht betroffen.

Nach aktueller Prognose des Hochwassernachrichtendienstes wird der Höchststand von circa 4,80 Meter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erwartet. Dies entspräche in Neuburg der Meldestufe 3. Als weitere Maßnahme wird aktuell geprüft, ob das Technische Hilfswerk das Kunstwerk „undundund“ aus der Donau entnehmen muss.