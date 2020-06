vor 16 Min.

Hörspiel: Wer hat das Sauerkraut gestohlen?

So stellen sich Sepp und Kerstin Egerer Knedelhausen vor, in dem der Zauberer Schnitzel lebt.

Plus Sepp und Kerstin Egerer haben wieder ein Hörspiel herausgebracht. Dieses Mal geht es um einen Zauberer und eine sprechende Dose.

Von Claudia Stegmann

Mitten in Knedelhausen auf dem Marktplatz steht der Maibaum, gleich neben der Metzgerei Schmid und dem Gemischtwarenladen von Frau Schladminger. Hinter dem Rathaus und der Sankt-Nimmerlein-Kirche ragen die Berge empor: das Knatterhorn, der Kleine und der Große Wampen und der Rotzglockner. Und etwas abseits, am Ufer des Flusses Soß, steht ein Haus, in dem der Zauberer Schnitzel eine absonderliche Entdeckung machen wird: eine sprechende Sauerkrautdose.

Sepp und Kerstin Egerer in den Eierschachtl-Tonstudios, wo sie ihr Hörspiel eingesprochen haben. Bild: Egerer

Knedelhausen an der Soß und seine Bewohner sind der Schauplatz für das neueste Hörspiel von Sepp und Kerstin Egerer. „Die Abenteuer des Zauberers Schnitzel“ heißt es, und in Folge 1 geht es um die „Sauerkrautverschwörung“. Die bricht in Knedelhausen nämlich aus, als plötzlich das für das Würstlfest bestellte Sauerkraut weg ist. Und ohne Sauerkraut kann auch keine Sauerkrautkönigin gekrönt werden. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf – und Zauberer Schnitzel gerät in Verdacht, hat er doch als einziger im Dorf noch eine Sauerkrautdose.

Vom Zauberer Schnitzel soll es weitere Folgen geben

Nach „Der kleine Zimperlump“ ist die Geschichte um den gemütlichen Zauberer Schnitzel das zweite Hörspiel, das die Egerers produziert haben. Die coronabedingte Bühnenzwangspause gab den Startschuss dafür. „Die Idee dazu hatten wir schon länger“, erzählt Kerstin Egerer. Doch erst, als ihre Auftritte reihenweise storniert wurden, machten sie aus der Not eine Tugend. Acht Protagonisten hat das neue Stück, sieben davon haben sie selbst eingesprochen. „Frau Bürgermeister“ wird dagegen von Lucie Schafferhans imitiert. Jeweils einen anderen Gastsprecher würde sich das Künstler-Paar auch für weitere Folgen wünschen. Die soll es nämlich geben, Ideen haben sie bereits gesammelt. Die nächste Folge soll voraussichtlich schon an Weihnachten erscheinen. „Da kommt dann raus, dass Knedelhausen ein ziemlich abgelegenes Dorf in den Bergen ist, wo man ganz schlecht hinkommt“, verrät Sepp Egerer.

„Zauberer Schnitzel und die Sauerkrautverschwörung“ kann bereits jetzt vorbestellt werden. Die CDs gibt es voraussichtlich ab dem kommenden Dienstag entweder direkt bei den Egerers (Telefon 08431/4325022) oder im Rewe-Markt in der Nördlichen Grünauer Straße. Die CD kostet 15 Euro.

