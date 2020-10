vor 52 Min.

Hoffnung für Bahnhof

Planungsvorbereitung begann

Die Initiative der Ex-Stadträte Horst Winter und Fritz Goschenhofer scheint langsam zu fruchten. Das lässt sich zumindest aus einem Antwortschreiben an Fritz Goschenhofer herauslesen.

Den Brief hat Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern der Deutschen Bahn, Goschenhofer im Auftrag von Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG, geschrieben. Darin heißt es, dass es aktuell am Bahnhof Neuburg zwei Bahnsteige mit jeweils einer Bahnsteighöhe von 38 Zentimeter über Schienenoberkante gebe. Der Hausbahnsteig ist stufenfrei erreichbar und der Bahnsteig an Gleis 2/3 leider noch nicht behindertengerecht über den Schienenübergang zu erreichen. Erfreulicherweise sei kürzlich mit den Planungsvorbereitungen für einen vollständig barrierefreien Umbau an beiden Bahnsteigen begonnen worden. „Wann die geplanten Maßnahmen jedoch umgesetzt werden können, ist abhängig von einer noch ausstehenden Klärung bezüglich der Finanzierung mit dem Freistaat Bayern.“

Horst Winter hatte erst vor wenigen Wochen im Selbsttest als Rollstuhlfahrer erfahren, wie groß die Hürden für Behinderte am Bahnhof sind (wir berichteten). Auch er setzt sich mit VdK und AWO schon lange für einen barrierefreien Bahnhof ein, wartet aber nach wie vor darauf, dass sich endlich etwas tut. (mari)

