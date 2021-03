vor 50 Min.

Hofhelfer erliegt seinen Verletzungen

Betriebsunfall in Grasheim endet tödlich

Ein 64-jähriger Mann, der am Donnerstag auf einem Hof in Grasheim von mehreren Tonnen Getreide verschüttet worden war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Er starb nach Angaben der Polizei am Abend im Neuburger Krankenhaus.

Wie berichtet, wollte er am Donnerstagvormittag dem Hofbesitzer dabei helfen, Getreide aus einem Getreidespeicher für den Transport zur Mühle vorzubereiten. Mithilfe eines Gabelstaplers wollten die beiden Männer das Getreide aus dem Silo ablassen. Bei diesem Vorgang brach eine Seitenwand des Getreidespeichers. In kürzester Zeit liefen mehrere Tonnen Getreide unkontrolliert heraus und begruben den 64-Jährigen unter sich. Der Hofbesitzer blieb unverletzt.

Sofort versuchten der Landwirt und ein Helfer, den Mann unter der Last zu befreien. Doch erst den Feuerwehren aus Grasheim und Neuburg gelang es, den Verschütteten nach einer halben Stunde freizuschaufeln. Unter laufender Reanimation wurde er anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus Neuburg gebracht. Dort verstarb er am Abend. (nr)

