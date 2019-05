vor 7 Min.

Hohe Auszeichnung für Inge Omasreiter vom Frauenbund

Inge Omasreiter engagiert sich für den Katholischen Frauenbund. Das bekam der Diözesanverband mit. Welche Auszeichnung sie erhalten hat.

Von Xaver Habermeier

Inge Omasreiter steht für Solidarität, ihr Leben ist christlich geprägt und sie setzt sich seit 42 Jahren mit ganzem Herzen für die Belange der Frauen ein, egal ob in der Kirche, Politik oder Gesellschaft. Jetzt erfuhr die frühere Vorsitzende der Gruppe in Neuburg und ehemalige Bezirksvorsitzende für ihr Lebenswerk, dem Katholischen Deutschen Frauen vor Ort, mit der Ehrennadel des Diözesanverbandes Augsburg große Dankbarkeit. „Aber beim Katholischen Frauenbund steht das gemeinsame Miteinander immer im Vordergrund und deswegen sehe ich die Auszeichnung für Leistungen von vielen Frauen, die bei uns mitwirken“, hebt Omasreiter heraus.

„Ich will keine Auflistung von all den Ehrungen und Auszeichnungen, die ich bisher erhalten habe“, sagt sie mit bescheidener Betonung, wohlwissend, dass für den Katholischen Frauenbund viele Ehrenamtliche mit hinlangen. Beim Erzählen wird aber schnell klar, dass Omasreiter als jahrelange Vorsitzende in Neuburg sowie auf Bezirksebene Herausragendes geleistet hat. Mit ihrem Schlagwort „Frauenpower“ und dem Leitsatz „Nur wer etwas im Takt der Zeit gemeinsam bewegt, kann andere mitreißen und bewegen“ motiviert sie.

Inge Omasreiter wünscht sich mehr junge Frauen in den Ortsverbänden

Was sie sich seit Jahren wünscht, das sind mehr junge Frauen, die sich den Ortsverbänden anschließen. „Meistens kommen neue Mitglieder mit den Mutter-Kind-Gruppen dazu, aber kaum ist der Nachwuchs größer, sind die Frauen auch wieder weg.“ Es gibt freilich Beispiele, wo Jüngere beim Frauenbund bleiben und sogar Führungsaufgaben mit übernehmen. Sie berichtet von rund 600 Mitgliedern in neun Ortsverbänden in der Gegend. „Vor fünf Jahren haben wir das 100-jährige Gründungsjubiläum in Neuburg gefeiert“, erinnert Omasreiter und lässt Herausragendes aus der Chronik Revue passieren.

Sie nennt traditionelle Aktionen, wie das Kränzchenbinden für das Schloßfest, Wallfahrten, die Herausgabe eines Kochbuches und Kampagnen inner- und außerhalb der Kirchen. So wurde unter ihren Fittichen der Frauenfilmabend ins Leben gerufen. Daneben waren es politische Akzente, wie beim Verhandeln eines weiteren Punktes für die Rente oder Themen zur Gleichberechtigung für Frauen. Überhaupt haben sich Omasreiter und ihr Gremium für die Nöte der Frauen stets nachhaltig stark gemacht. Weiter betont sie das Mitgestalten von Andachten und Messen. Wichtig dabei sei die Zusammenarbeit mit den Priestern. „Das klappt mit Stadtpfarrer Herbert Kohler bestens“, sagt sie.

Pfarrer Kohler würdigte das Engagement von Inge Omasreiter

Kohler würdigte vor fünf Jahren beim Jubiläum das Wirken des Katholischen Deutschen Frauenbunds: „Hinter jedem erfolgreichen Pfarrer steht normalerweise keine starke Frau, sondern an seiner Seite ein starker Frauenbund.“ Und das will der Frauenbund auch weiterhin sein. Warum die mit menschlicher Tiefe und Voraussicht agierende Powerfrau Inge Omasreiter zusammen mit der gleichberechtigten Bezirksvorsitzenden Maria Felbermeier im Februar dieses Jahres ihren Posten in andere Hände gegeben hat, dazu sagt sie: „Man muss loslassen können und kann trotzdem, wenn man gebraucht wird, mithelfen, denn wie schon gesagt, nur gemeinsam sind wir stark.“

Themen Folgen