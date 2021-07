Fast durchgewechselt: Neues Vorstandsteam beim Gartenbauverein Hollenbach

Bis auf zwei Mitglieder wurde die Führungsriege des Gartenbauvereins in Hollenbach komplett durchgewechselt. Der Verein feiert in diesem Jahr übrigens sein 40-jähriges Jubiläum.

Der Gartenbauverein Hollenbach hat einen Generationswechsel vollzogen. Bis auf zwei Mitglieder hat sich die Vorstandsmannschaft komplett erneuert. Vorsitzende bleibt Sandra Artner, ihr wird künftig aber Julia Brendel zur Seite stehen. Neu im Team sind außerdem Katja Lenk (Schriftführerin), Maria Strobl (Kassier) sowie die Beisitzerinnen Michaela Hertl, Britta Knikl, Daniela Bretlau, Hilde Artner und Franziska Stegmeyr.

Gegründet 1981: Gartenbauverein Hollenbach wird 2021 40 Jahre alt

Der Gartenbauverein Hollenbach feiert in diesem Jahr sein 40. Jubiläum. Gegründet am 31. März 1981, lautet der Vereinsname damals noch „Gartenbauverein Hollenbach, Seiboldsdorf, Dinkelshausen, Fernmittenhausen und Nähermittenhausen“ – ein doch recht langer Name, der später auf „Gartenbauverein Hollenbach e.V.“ reduziert wurde.

Vorsitzende Sandra Artner nahm die Versammlungsteilnehmer mit auf eine Reise in die Vergangenheit und zeigte mit vielen Bildern und Details aus der Chronik, wie der Verein schon damals an Festumzügen teilnahm, Bastelnachmittage für Kinder anbot, Fahrradausflüge unternommen wurden, Ramadama-aktionen in den Ortsteilen durchgeführt wurden oder Vorträge zu unterschiedlichen Themen stattfanden. Bis heute gibt es diese Veranstaltungen, die aber auch durch neue Ideen ergänzt werden. So beteiligt sich der Gartenbauverein seit einigen Jahren etwa am alljährlichen Adventsmarkt in Hollenbach mit einem Rahmfleck-Stand.

Darüber hinaus berichtete Sandra Artner über den geplanten Besuch der Landesgartenschau in Ingolstadt zusammen mit den Eltern und Kindern in den Sommerferien und der Teilnahme am Kinder-Kreativ-Wettbewerb „Mein Freund, der Baum“ des Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen.

Langjährige Mitglieder des Gartenbauvereins Hollenbach wurden geehrt

Im Anschluss wurden langjährige Mitglieder des Gartenbauvereins Hollenbach mit einer Urkunde und einem Blumengruß geehrt. Seit 25 Jahren dabei sind Theresia Appel und Michael Mayr sen. Und eine ganze Reihe von Damen halten dem Verein bereits seit 40 Jahren – und damit von Anfang an – die Treue: Emma Artner, Katharina Artner, Gerda Baur, Christine Brandner, Thekla Förg, Hermine Fröhlich, Adolf Golling, Marianne Karmann, Klara Leger, Franz Mayr, Andreas Nagl, Theresia Riesinger, Walburga Schmid und Heidelinde Specht.

Ein großer Dank für das ehrenamtliche Engagement ging auch an Brigitte Brandner, Petra Förg, Andrea Fürst, Mathilde Hertl, Renate Medele und Silvia Vogl, die als Vorstandsmitglieder ausschieden. Verabschiedet wurden auch die langjährigen Kassenprüferinnen Silvia Kühlwein und Angela Riesinger. (nr)