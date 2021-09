Hollenbach

Tödlicher Unfall in Hollenbach: Polizei geht Verdacht der fahrlässigen Tötung nach

Plus Nach dem tödlichen Unfall mit einem Gülleanhänger in Hollenbach ermittelt die Neuburger Polizei. Sie geht dem Verdacht der fahrlässigen Tötung nach. So ist der Stand der Ermittlungen.

Von Andreas Schopf

Es müssen tragische Szenen gewesen sein, die sich am Mittwochnachmittag im Ehekirchener Ortsteil Hollenbach zugetragen haben. Wie berichtet, fuhr ein Landwirt mit einem Gülleanhänger rückwärts durch die Grundstücksausfahrt eines landwirtschaftlichen Anwesens und erfasste dabei seine Nachbarin, die zufällig in diesem Moment vorbeilief. Die 63-Jährige wurde von dem Anhänger erfasst und überrollt, die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Jetzt ermittelt die Polizei Neuburg wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

