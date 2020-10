vor 58 Min.

Hollenbacher spielen Theater

Hollenbacher Bauerntheater hat mit den Proben begonnen. Am kommenden Wochenende startet der Vorverkauf

Trotz aller Umstände haben sich die Veranstalter vom Burschenverein Hollenbach gemeinsam mit der Gaststätte Daferner und allen Beteiligten auf und neben der Bühne dazu entschlossen, es mit der Theatersaison 2020 zu versuchen. Die Proben haben bereits begonnen und die Gruppe blickt optimistisch nach vorne.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird natürlich in diesem Jahr vieles anders sein, als es die Zuschauer gewohnt sind. Erstmals wird es die Karten ausschließlich im Vorverkauf geben und auch der Einlass wird zeitlich gestaffelt sein. Alle weiteren Infos erhalten die Gäste beim Kauf der Eintrittskarten. Gezeigt wird der Dreiakter „Das sündige Dorf“ und damit ein Klassiker aus der Komödienstadel-Reihe. Zudem wird der selbstverfasste Lustakt „Aktenzeichen …XYZ“ aufgeführt. Die Aufführungen finden am Freitag, 20. November, Samstag, 21. November, Freitag, 27. November, und Samstag, 28. November, jeweils um 20 Uhr statt, sowie am Sonntag, 29. November um 13.30 Uhr und 19 Uhr.

Der Vorverkauf startet am kommenden Sonntag, 11. Oktober von 10 bis 15 Uhr im Schulhof Hollenbach, Lerchenweg 4. Die weiteren Vorverkaufstermine sind am 18.10., 25.10. und 08.11 jeweils von 11 bis 15 Uhr in der Gaststätte Daferner in Schönesberg.

