Fundstelle zugeschüttet: Ehekirchen gedenkt der ermordeten 34-Jährigen

Plus Die Gemeinde Ehekirchen hat das Loch bei Holzkirchen, in dem die Frauenleiche gefunden worden war, wieder verschlossen, und zum Andenken Blumen gepflanzt.

Dieser Ort ist belastet. Vögel zwitschern, Fliegen summen, der Wind streicht durch das angrenzende Getreidefeld, doch nichts nimmt diesem Gehölz bei Holzkirchen die Schwere. Zwei Brüder sollen hier ihre ermordete Schwester verscharrt haben – eine Vorstellung, die auch vier Wochen nach der Tat jeden Besucher dieser Stelle erschaudern lässt. Immerhin wird die Grausamkeit des Verbrechens nicht mehr offenkundig nach außen getragen.