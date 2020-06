10:30 Uhr

Holzstapel in Oberhausen fängt zu brennen an

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstag gegen 11 Uhr ein großer Stapel Abrissholz in Oberhausen in Brand geraten. Das Feuer hat sich laut Polizei zudem auf die angrenzende Schilffläche ausgebreitet. Die Feuerwehren aus Sinning, Oberhausen und Rohrenfels, die mit insgesamt rund 40 Kräften vor Ort waren, konnten ein Ausbreiten auf nahe gelegene landwirtschaftliche Flächen und einen kleinen Wald verhindern und das Feuer löschen. Insgesamt brannten rund 1200 Quadratmeter Schilf ab. (nr)