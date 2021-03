Honigkönigin verlängert Regentschaft

Neuburgerin bleibt länger im Amt

Die Bayerischen Honighoheiten verlängern ihre Amtszeit um ein weiteres Jahr: die Bayerische Honigkönigin Katharina Gegg (27) aus Neuburg und die Bayerische Honigprinzessin Alexandra Krumbachner (25) aus Traunstein werden bis September 2022 Bayerns Imkerei repräsentieren.

Die beiden vertreten seit September 2019 die circa 30.000 Imker des Landesverbandes Bayerischer Imker und rund 4000 Mitglieder des Verbandes Bayerischer Bienenzüchter auf verschiedenen Veranstaltungen. Doch nach wenigen Monaten im Amt war aufgrund der Corona-Pandemie alles vorbei, und es gab wenig Aktionen und Termine. „Wir freuten uns über jeden Auftritt, den wir bis jetzt wahrnehmen durften“, fasste Alexandra Krumbacher die bisherige Amtszeit zusammen, die die beiden unter anderem schon bis nach Berlin und Südtirol führte.

In den vergangenen Monaten fanden coronabedingt wenig Termine statt, dafür gewannen die sozialen Medien an Bedeutung und einige Events wurden virtuell abgehalten. Die Bayerische Honigkönigin Katharina II. hofft: „Obwohl einige Online-Events stattfanden, bei denen wir auch gerne dabei sind, würde ich mich über zunehmende Präsenz-Veranstaltungen in den nächsten Monaten freuen.“ Somit ermöglicht es die verlängerte Amtszeit Katharina Gegg und Alexandra Krumbachner, an weiteren Terminen für den Bayerischen Honig zu werben. (nr)