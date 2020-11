vor 35 Min.

Hopfen fürs neue Bier wächst vor der Haustür

Was aus „Herkules“ am Haus der Maschinenringe gebraut wurde

Er ist Braumeister der einzigen Brauerei im gesamten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, doch auch für Florian Linder vom Neuburger Juliusbräu war es „eine neue Erfahrung, mit einer Hopfensorte zu arbeiten, die ich so noch nicht kannte.“ Gemeint ist damit die Hopfensorte „Herkules“. Sie gehört zu den kraftvollen Bitterhopfen. Das Besondere: Der Hopfen stammt nicht aus der angrenzenden Hallertau, sondern aus dem „Vorgarten“ vom Haus der Maschinenringe. Vom neuen Bier hat Linder einen Sud angesetzt und der ist nach nicht einmal drei Wochen ausverkauft.

Geschäftsführer Erwin Ballis erzählt, dass es den kleinen Hopfengarten schon lange gibt, dass der dort wachsende Hopfen aber zum Bierbrauen genutzt wird, ist neu. „Wir haben gesagt: Vielleicht funktioniert es ja, dass wir ein Helles mit Herkuleshopfen kreieren“, sagt Ballis. Das Experiment scheint geglückt. Braumeister Linder beschreibt das Bier als „eher würzig und herb, aber sehr gut“. Der Geschmack geht laut ihm in Richtung Pils, ohne seine Eigenschaften als Helles zu verlieren. Kurt Müller, Vorstand der Stiftung Juliusbräu, äußert sich ähnlich über das Acker Helles: „Da hat der Braumeister wirklich tolle Arbeit geleistet.“

Erwin Ballis ist stolz, dass gemeinsam mit einer lokalen Brauerei ein neues und einzigartiges Bier hergestellt werden konnte, das künftig speziell in der neuen Alm angeboten werden kann.

Dass das Bier so schnell ausverkauft ist, das hat freilich alle überrascht. Aber Julius-Chefin Gabriele Bauer kann entwarnen: „Unsere Brauer haben kräftig abgefüllt und das Ackerbier steht nun wieder zur Verfügung.“ Selbst Etiketten mussten nachgeordert werden, erzählt Erwin Ballis. Maschinenring und Brauerei sind sich einig, dass das Bier im Moment exklusiv bleiben soll. Heißt: Das Bier gibt es exklusiv an der Juliusbräurampe und bei Veranstaltungen in der Acker Alm. Die ist derzeit jedoch geschlossen, sodass ein Verkauf dort nicht stattfinden kann. Erhältlich ist das Bier in 0,3 und 0,5 Literflaschen. (nr)

