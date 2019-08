17:05 Uhr

Hose runtergelassen und Kind angesprochen

Ein Unbekannter hat in Ingolstadt eine 12-Jährige belästigt. Die Polizei sucht nach einem etwa 45-Jährigen und braucht Hinweise von Zeugen.

Eine 12-Jährige wurde am vergangenen Samstag von einem bislang unbekannten Mann in Ingolstadt angesprochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Mädchen gegen 17 Uhr mit seinem Hund auf der Peisserstraße Orts auswärts in Richtung Auwaldsee spazieren gegangen. Auf Höhe der letzten Häuser kam ihm ein etwa 45 Jahre alter Mann mit geöffneter Hose entgegen. Als er an der 12-Jährigen vorbei ging, sprach er sie an und machte ihr ein Kompliment, wie die Polizei weiter mitteilt.

Kripo Ingolstadt sucht nach einem etwa 45-Jährigen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen und sucht nach dem Täter, der wie folgt beschrieben werden kann: etwa 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlanke Figur, kurze graue Haare, auffällig schmale Lippe. Zum fraglichen Zeitpunkt war er mit einem türkisblauen T-Shirt, einer kurzen dunkelblauen Hose und einer Sonnenbrille bekleidet.

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. (nr)

Themen Folgen