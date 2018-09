18.09.2018

Hospizverein sucht Mitarbeiter

Ausbildungskurs startet wieder

Ingolstadt Seit 1993 besteht der Hospizverein Ingolstadt. Seit diesen Jahren ist der Bedarf an ehrenamtlichen Hospizbegleitern für schwerst kranke und sterbende Menschen und deren Familien stetig gestiegen. Der Hospizverein wird daher auch in diesem Jahr für Ehrenamtliche eine Ausbildungsgruppe anbieten. Die Vorbereitung umfasst acht Samstage, ein Wochenend- Seminar und mehrere Abende verteilt auf über ein Jahr. Schwerpunkt des Kurses ist die Auseinandersetzung mit den Themen Sterben, Trauer und Tod. Besonderer Wert wird auf die Gesprächsführung zum Beispiel in Krisensituationen gelegt. In den Abendveranstaltungen werden unter anderem rechtliches, ethisches sowie medizinisches Hintergrundwissen vermittelt. Ein begleitetes Praktikum im stationären und im ambulanten Bereich rundet die Vorbereitung ab. Eine erste Informationsveranstaltung findet statt am Mittwoch, den 26. September, um 19 Uhr im Elisabeth Hospiz, (Wohnzimmer Ebene 2, Unterer Graben 26b). Start der Ausbildung ist für Januar 2019 geplant. (nr)

Kontakt Telefonische Anmeldung und weitere Auskünfte erhalten Sie unter: Tel.: 0841/17111 im Hospizbüro, Lebzeltergasse 3, Ingolstadt oder per Email info@hospizverein-in.de

