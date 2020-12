12.12.2020

„Hotspot“: Landkreis steht kurz davor

Landratsamt rechnet am Wochenende damit

Das Landratsamt rechnet damit, dass im Laufe des Wochenendes im Landkreis der Schwellenwert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz bezieht sich auf den Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die wies am gestrigen Freitag, 11. Dezember, um 0 Uhr zwar „nur“ einen Wert von 151,10 auf. Der beruht allerdings auf einer technischen Panne.

Wie das Landratsamt mitteilt, sind die vom Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen gemeldeten Neuinfektionen von Donnerstag, 10. Dezember, aufgrund technischer Probleme mit Verzug an das Landesamt für Gesundheits- und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt worden. Aus diesem Grund sind die Daten des Landesamtes noch nicht im Robert-Koch-Institut eingegangen. Das RKI hat daher bei der Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz für Neuburg-Schrobenhausen mit Null zusätzlichen Neuinfektionen für Donnerstag gerechnet. Deshalb liegen die Werte des LGL (193,21) und des RKI (151,10) so weit auseinander. Die korrigierten Daten fließen erst in die Meldung vom heutigen Samstag mit ein. Aus diesem Grund rechnet das Landratsamt damit, dass der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Wochenende zum „Hotspot“ werden könnte.

Die Überschreitung des Wertes hätte weitere Einschränkungen zur Folge. Unter anderem wäre dann von 21 bis 5 Uhr der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung untersagt, es sei denn, dies ist begründet. Zu den Gründen zählen medizinische Notfälle, die Ausübung des Berufs, die Begleitung Sterbender, die Versorgung von Tieren sowie die Teilnahme an Gottesdiensten und Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften im Zeitraum vom 24. bis 26. Dezember.

Märkte zum Warenverkauf mit Ausnahme des Verkaufs von Lebensmitteln im Rahmen regelmäßig stattfindender Wochenmärkte sind untersagt. An allen Schulen findet ab der Jahrgangsstufe acht mit Ausnahme der jeweils letzten Jahrgangsstufe und der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung kein Unterricht in Präsenzform statt. Der Unterricht an Musikschulen und Fahrschulunterricht in Präsenzform ist untersagt. (nr)

Themen folgen