13.11.2020

Humanitäre Hilfe im BRK-Kreisverband: Wie sie Kinder in Rumänien unterstützen

Unterstützungsprojekte der Humanitären Hilfe im BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen werden auch in Corona-Zeiten fortgeführt. Wie aber läuft die Hilfe ab? Und wer kümmert sich darum?

Unter Berücksichtigung von Maskenpflicht und Hygiene-Vorschriften ist die Arbeit der Humanitären Hilfe im BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen weitergelaufen. Wie die Verantwortlichen in einem aktuellen Schreiben berichten, sei die Neuburger Ärztin Rodica Leporda nach längerem Aufenthalt jetzt erst aus Rumänien zurückgekehrt. Doch sie schildert nichts Gutes aus ihrem Heimatland, heißt es weiter.

Ärztin aus Neuburg Rodica Leporda berichtet aus ihrer Heimat Rumänien

Die Arbeitslosigkeit sei enorm gestiegen und die medizinische Versorgung hinke den Standards weit hinterher. Im Vorstand, der telefonisch tagte, gab es daher keine große Debatte. „Wir machen weiter“, sagt der Vorsitzende Robert Augustin. Rodica Leporda hat aber nicht nur schlechte Nachrichten mitgebracht. „Es gibt auch Lichtblicke“, sagt sie und nennt als Beispiel das Kloster Bogdana. Das liegt weitab vom Schuss, jenseits der Karpaten im Nordosten des Landes. Ganz in der Nähe der Ukraine, rund 600 Kilometer von Hermannstadt entfernt. Dort sei eine Einrichtung mit Vorbildcharakter entstanden:

Seit 30 Jahren in der Rumänienhilfe aktiv: Die Neuburger Ärztin Rodica Leporda ruft zu Spenden für die Humanitäre Hilfe des BRK auf, damit die Unterstützung des Kinderheims im Kloster Bogdanda (Foto) fortgesetzt werden kann. Bild: BRK

Ein kleines Dorf, so steht es in der Mitteilung, für 128 Kinder und Jugendliche, die aus verschiedensten Gründen ohne Elternhaus aufwachsen müssten. „Früher hätte das Siechtum in einem jener berüchtigten Waisenhäuser bedeutet, wie sie nach der Revolution im ganzen Land gefunden wurden.“ In der Nachbarschaft des Klosters aber habe sich das geändert. Auf Initiative des Abtes entstanden zehn Wohnhäuser und Versorgungsgebäude, von der Bäckerei über die Gärtnerei bis zur Küche und die Wäscherei.

Von Anfang an dabei gewesen ist die Humanitäre Hilfe Neuburg-Schrobenhausen. „Da haben wir schon einiges abgeladen“, erinnert sich zweiter Vorsitzender Georg Ottilinger und listet die Hilfsgüter auf: Von Lebensmitteln bis zu Bleistiften und Heftpflaster. Die Schulausbildung werde organisiert und danach die Ausbildung zum Handwerker oder ein Studium.

Neuburg-Schrobenhausen: Arbeit im Kinderzentrum von Bogdana fortführen

Wenn Rodica Leporda heuer erneut zu Spenden aufruft, dann tue sie das vor allem deshalb, weil sie mithelfen wolle, dass das Kinder- und Jugendzentrum von Bogdana, seine Arbeit fortsetzen könne. Außerdem gebe es noch immer Heime, die Kinder aus zerrütteten Familien aufnehmen und in denen der Betrieb von Armut geprägt sei.

Seit 30 Jahren ist die Neuburger Ärztin als Spendensammlerin, Organisatorin, Kontaktfrau und Dolmetscherin bei den Rumänien-Aktionen des BRK tätig. 2019 wurde ihr dafür die Bundesverdienstmedaille und die Ehrenmitgliedschaft des Kreisverbandes verliehen. Nach dem Tod des Gründungsvorsitzenden Toni Drexler sah sie die Hilfsorganisation schon vor dem Aus. Doch das neue Vorstandsgremium entwickelte neue Konzepte, die mit weniger Personal auskommen und auf einen eigenen Fuhrpark verzichten.

Die Transporte werden jetzt mit rumänischen Speditionen abgewickelt. Die Hauptlast der Arbeit ist damit allerdings zu Rodica Leporda zurückgekehrt. Sie empfängt die Ladung vor Ort in Rumänien und organisiert die Verteilung an die einzelnen Sozialeinrichtungen. Zweimal hat das schon funktioniert – trotz anhaltender Corona-Pandemie, wie aus dem Schreiben abschließend hervorgeht.



Wer für die Humanitäre Hilfe im Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes spenden möchte, kann das an folgendes Spendenkonto: Stadtsparkasse Aichach-Schrobenhausen unter DE92720512100000050500, auf Wunsch werden auch Spendenquittungen ausgestellt. (nr)

