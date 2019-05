02.05.2019

Humor und eine lange Ehe halten ihn fit

Alwin Raupach aus Karlshuld feierte am 1. Mai seinen 95.

„Über Nacht“ ist Alwin Raupach 95 Jahre alt geworden, wie er schmunzelnd betont. „Mir geht es ganz gut, solange ich ein bisschen was zum Lästern habe“, scherzte er augenzwinkernd in Richtung seiner Ehefrau Maria und dem ersten Gratulanten, Bürgermeister Karl Seitle. Der Jubilar ist der älteste Karlshulder, geistig fit und auch die Gesundheit passt. So hatte er am 1. Mai allen Grund zum Feiern mit den drei Söhnen, deren Familien und inzwischen sechs Enkelkindern und zwei Urenkeln.

Die Frage, wie sich die 95 anfühlt, beantwortete er schelmisch: „Wenn man 72 Jahre verheiratet ist, dann kann einen auch der hohe Geburtstag nicht mehr erschrecken.“ Warum ihn die Karlshulder liebevoll als Schlitzohr bezeichnen, liegt an seinen Wurzeln. „Ich bin in Berlin geboren und auch dort aufgewachsen.“ Das bekannte Kaufhaus des Westens, KDW genannt, kennt er scherzhaft als „Klau dir was“.

Im Krieg war Raupach als Soldat viel unterwegs. 1945 geriet er in Österreich in amerikanische Gefangenschaft und im selben Jahr landete er in Lichtenheim im Lager. Von dort flüchtete er am 15. Dezember. Seine spätere Frau Maria, eine gebürtige Karlshulderin, hatte er schon vorher kennengelernt. „Wir sind abends öfters aus dem Lager ausgebüxt und haben uns mit den Frauen im Moos zum Tanzen getroffen“, erinnert sich der Senior. Sie hatte ihm nicht nur das Tanzen beigebracht, unterstrich er mit liebevollem Blick zur Gattin. Er hebt hervor, dass er aber nicht nur tanzt und gerne Sprüche reißt, sondern schon immer im Haushalt mithilft. „Außer Kuchenbacken und Kinderkriegen kann ich fast alles“, spaßt der Jubilar. Er baute sogar selbst das Haus in der Moosmetropole, in dem das Paar noch heute wohnt. Der gelernte Dreher hatte in der Gefangenschaft zum Maurer umgeschult und war beim Neuburger Bauunternehmer Mayr als Vorarbeiter tätig.

Und in Karlshuld konnte es Alwin Raupach mit den Einheimischen schon immer gut. Sein typischer Berliner Zungenschlag tut da nichts zur Sache. Beim BRK ist er seit 52 Jahren aktiv, war Gründungsmitglied der Karlshulder Gruppe, fungierte in führenden Positionen und ist noch immer beim Betreuungsdienst und Blutspendedienst tätig. Die Gymnastikgruppe des BRK leitete er bis vor drei Jahren. Er nimmt noch am geselligen Leben teil. So mischte er sich am Volksfestsonntag in Karlshuld mitten unter die Leute und hatte bei einer Maß und Brotzeit Spaß. Und als Rezept für ein langes Leben rät der Jubilar viel Humor und die lange anhaltende Ehe. (xh)

