vor 4 Min.

Hund beißt Dreijährigen

Halterin läuft weiter – Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr war eine 60-jährige Neuburgerin zusammen mit ihrem Enkelkind zu Fuß an der Donau entlang der Oskar-Wittmann-Straße unterwegs. Dabei kam ihnen joggend eine Frau mit ihrem Hund entgegen. Als sich die beiden Gruppen begegneten, biss der Hund laut Polizei dem Dreijährigen in den Brustkorb. Die Joggerin setzte daraufhin ihren Weg fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der Bub wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Hundehalterin wird wie folgt beschrieben: etwa 170 bis 185 Zentimeter groß, schlanke, sportliche Figur, weiße Mütze. Sie war mit einem großen schwarzen Hund unterwegs, eine nähere Beschreibung ist nicht möglich. Die Polizei Neuburg sucht dringend Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 08431/67110 zu melden. (nr)

