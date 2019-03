vor 22 Min.

Hund frisst in Scheyern vergifteten Köder

Einen vermutlich mit Rattengift vergifteten Köder hat ein Hund in Scheyern gefressen. Jetzt warnt die Polizei.

Vermutlich Rattengift wurde einem Hund am Sonntagmorgen in der Nähe von Gneisdorf (Gemeinde Scheyern, Kreis Pfaffenhofen), in der Nähe eines Feldwegs zum Verhängnis. Die Halterin des Hundes war laut Polizei frühmorgens auf dem Weg spazieren und konnte noch sehen, dass ihr Hund auf etwas kaute und es herunterschluckte. Kurze Zeit später zeigte der Hund bereits erste Vergiftungserscheinungen, zitterte an den Hinterläufen, speichelte und hatte Schaum vorm Maul.

Der Tierarzt konnte den Hund noch retten

Die Frau brachte den Hund sofort zum Tierarzt, der ihn retten konnte. Laut der behandelnden Tierärztin wies das Tier typische Symptome einer Vergiftung auf. Die Hundehalterin suchte daher nochmal den Feldweg ab und konnte in der Nähe zwei verdächtige, hellblaue Brocken auffinden. Diese wurden von einer Polizeistreife vor Ort als Beweismittel sichergestellt und werden in den nächsten Tagen untersucht. Es könnte sich um Blockköder zur Rattenbekämpfung handeln. Hundehalter werden aktuell gebeten, in dem Bereich ihre Tiere nicht frei laufen zu lassen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Nummer 08441/8095-0 entgegen. (nr)

Themen Folgen