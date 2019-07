10:27 Uhr

Hunde in Rain ausgesetzt - Peta schaltet sich ein

Dieser Hund, ein Mischling mit einem braun-melierten Fell und pinkem Halsband, wurde in Rain offenbar ausgesetzt.

Unbekannte haben in Rain zwei Hunde ausgesetzt. Die Tierschutzorganisation Peta setzt nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus.

Um die Suche nach dem Tierquäler zu unterstützen, der am Sonntag in Rain zwei Hunde ausgesetzt hat (wir berichteten), setzt die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise, die zu seiner Verurteilung führen, aus.

Diese Hündin, ein Schnauzermischling mit orangefarbenem Halsband, wurde in Rain offenbar ausgesetzt. Bild: Polizei

Der Hundehalter hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und ein Tierheim oder einen Tierschutzverein um Hilfe bitten müssen. Die Vierbeiner auszusetzen und einem ungewissen Schicksal zu überlassen, sei, so Peta, tierschutzwidrig und müsse bestraft werden. Peta setzt regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Täter zu helfen.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden oder sich telefonisch unter 01520-7373341 oder per E-Mail bei der Tierschutzorganisation melden - auch anonym. (nr)

