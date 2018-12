18:16 Uhr

Hundedrama in Obermaxfeld: Mussten Welpen sterben?

Die Folgen des Hundedramas in Obermaxfeld werden bewältigt, erste Tiere wurden vermittelt. In der Vergangenheit aber könnte sich Schlimmes abgespielt haben.

Von Manfred Rinke und Marcel Rother

Auch wenn das Ausmaß des Hundedramas in Obermaxfeld noch größer ist, als ursprünglich absehbar war, hat sich die Lage einigermaßen stabilisiert. Wie Tierheimleiter Gerhard Schmidt und Tierarzt Hans Schneemeier aus Neuburg unabhängig voneinander sagen, hätten sich die völlig verstört eingelieferten Vierbeiner mittlerweile an ihre neue Situation im Tierheim in Riedensheim angepasst. Das Verhalten zu den Menschen habe sich total normalisiert, teils seien die Hunde sogar schon recht anhänglich. Mehrere seien bereits privat vermittelt worden. „Viele Menschen zeigen eine ganz große Solidarität zum Tierheim“, freut sich Schneemeier.

Wie berichtet, ist zu den 34 in Riedensheim aufgenommenen Hunden kurz danach ein Wurf einer trächtigen Hündin mit neun Welpen gekommen. In allen Einrichtungen in Bayern, die die 134 Hunde aufgenommen haben, sind es insgesamt noch einmal rund 80 kleine Vierbeiner mehr geworden. Diese Zahlen machen Gerhard Schmidt nachdenklich: „Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Welpen über die Jahre auf dem verwahrlosten Grundstück in Obermaxfeld gestorben sind oder aufgefressen wurden.“ Ganz zu schweigen von schwachen, kranken oder alten Hunden. Würde man das herausfinden, würde es einen vermutlich schütteln. Denn normalerweise würden Hunde abwandern, wenn ein Rudel zu groß wird. Das sei auf dem begrenzten Gelände aber nicht möglich gewesen. In Kombination mit der explosionsartigen Vermehrung seien Tragödien unvermeidlich gewesen, bedauert Schmidt.

Dieser kleine Hund hat eine Zukunft - viele andere Welpen aus Obermaxfeld hatten diese wohl nicht. Bild: Marcel Rother

Darum könnten die Hundewelpen gefressen worden sein

Tierarzt Schneemeier nennt als Beispiel eine Hündin, die bei der Rettungsaktion Mitte November mit einem Welpen ins Tierheim gebracht wurde. Eine Kripobeamtin hatte den kleinen Labrador in der Nähe des Platzes wimmern hören, an dem die Hündin abtransportiert worden war. „Dass eine Hündin nur einen Welpen in dieser Größe zur Welt bringt, das gibt es nicht. Die hatte mit Sicherheit noch mehrere“, erklärt Schneemeier. Doch weil sie sehr abgemagert und deshalb zu schwach gewesen sei, um ihre Kleinen zu verteidigen, wurden sie vermutlich von anderen Hunden aufgefressen, was in einem Rudel allerdings nicht ungewöhnlich sei.

Wie Hans Schneemeier sagt, habe er am Wochenende bei verschiedenen Einrichtungen angerufen, die Hunde aufgenommen haben. Ganz nebenbei erfuhr er in einem Telefonat, dass zum Beispiel in einer Einrichtung in Günzburg sieben Welpen zur Welt gekommen sind. Speziell ging es Schneemeier aber bei seinem Rundruf um die Hunde, bei denen er bereits einmal Blutproben genommen hat, um nachweisen zu können, wann oder ob sie überhaupt gegen Tollwut geimpft worden sind. Fünf von diesen insgesamt neun Tieren sind in Riedensheim, vier auswärts untergebracht. Bei diesen Hunden muss zur sogenannten Titerbestimmung nämlich noch eine zweite Blutprobe genommen werden. Hintergrund dafür sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen einen Tierarzt aus Ingolstadt. Wie bereits berichtet, wird ihm vorgeworfen, dass er den EU-Impfpass nicht korrekt ausgefüllt haben soll. Nur so wäre es dem Hundehalter überhaupt möglich gewesen, die Tiere ins Ausland zu transportieren. Wie gegen den Tierarzt sind auch die Ermittlungen gegen den Hundehalter aus Obermaxfeld wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz noch am Laufen.

Landrat Alois Rauscher hat im Interview mit unserem Radiosender RT1 die Debatte um die verwahrlosten Hunde in Königsmoos für weitgehend beendet erklärt. Der Vorfall hatte das Landratsamt kalt überrascht, sagte er. Auf so etwas sei man nicht eingerichtet gewesen. Jetzt allerdings herrsche weitestgehend wieder Ruhe an der Front. Er jedenfalls wolle dem Thema mittlerweile keine größere Aufmerksamkeit mehr widmen - was schwerfallen dürfte angesichts der zu erwartenden finanziellen Konsequenzen, die zunächst einmal auf den Landkreis lasten. Hochgerechnet auf ein Jahr dürfte hierbei eine Summe von weit über einer halben Million Euro für die Unterbringung, Verpflegung und notwendige medizinische Versorgung der Tiere auf den Landkreis zukommen.

Die Hündin und ihre Welpen haben inzwischen Vertrauen zu Menschen gewonnen. Bild: Marcel Rother

Das Hundedrama von Obermaxfeld soll sich nicht wiederholen

Tierheimleiter Schmidt möchte sich ausdrücklich für die Hilfe bedanken, die er und sein Team in den vergangenen Wochen erfahren hat. Er sei „überwältigt“ gewesen von der Hilfe von Privatleuten, Pflegestationen, Firmen und Tierschutzorganisationen – „ohne Unterstützung wie Futter-, Material- und Geldspenden wäre es nicht möglich gewesen, diese Tragödie zu bewältigen“, sagt er. Und dieser Hilfe sei es auch zu verdanken, dass sich die Lage – zumindest im Tierheim Riedensheim – wieder einigermaßen entspannt habe.

Drei Hunde konnten bereits vermittelt werden und acht weitere seien auf Pflegeplätzen untergekommen. Für eine ältere Hündin freut er sich besonders. Sie kam in sehr schlechter gesundheitlicher Verfassung ins Tierheim, konnte sich kaum auf den Beinen halten, und habe nun einen „Traumplatz“ gefunden: Als Haushund bei einer Dame in Schleswig-Holstein, die sich rührend um das Tier kümmere.

Die finanzielle Belastung für das Tierheim, das inzwischen wieder auf einen Normalbetrieb zusteuert, hält sich derweil in Grenzen. Wichtig ist Schmidt indes aber eines: „Die Politik muss endlich etwas tun, damit sich solche Fälle in Zukunft nicht wiederholen.“

