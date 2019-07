00:34 Uhr

Hunderte Gläubige feiern zusammen das Pfarrfest in St. Luzia

Die Pfarrei in Zell bot dabei einen bunten Mix. Wer sich über einen großen Applaus freuen durfte

Mehrere hundert Gäste waren in diesem Jahr zum Pfarrfest der Pfarrei St. Luzia in Zell gekommen, um einige unterhaltsame Stunden in der Gemeinschaft der Pfarrfamilie zu verbringen. Das gesetzte Motto „Gemeinsam feiern“ ist dabei mit einem bunten Programmmix vollends aufgegangen.

Geistlicher Rat Helmut Bullinger und Diakon Hubert Seitle freuten sich beim Familiengottesdienst über die zahlreichen Gläubigen von St. Luzia (Zell, Bruck, Maxweiler, Rödenhof und Rosing). Außerdem über die Gäste aus St. Ulrich Neuburg, mit der St. Luzia eine Pfarreigemeinschaft bildet. In seiner Predigt ging Bullinger auf die Bedeutung des Leitwortes der Pfarrei „Miteinander für Gott, mit Gott füreinander“ ein. Premiere hatten die neu einstudierten Lieder des Zeller St. Luzia-Chors, unter der Leitung von Paul Beck. Hierfür heimste sich die musikalische Gruppe einen großen Applaus der Gläubigen am Ende des Gottesdienstes ein.

Zum zweiten Teil des Pfarrfestes traf die Besucher im 2003 eingeweihten Pfarr- und Jugendheim in Zell. Hier konnten sich die Gäste über kulinarische Schmankerl freuen. Der Dritte-Welt-Laden präsentierte Waren und Produkte aus dem fairen Handel. Während die Kleinsten sich bei der Hüpfburg vergnügten, bildeten sich bei der Preisausgabe der Tombola der Mutter-Kind-Gruppen aus St. Luzia immer wieder Schlangen, um einen der zahlreichen Preise abzuräumen. Melanie Dachs-Rössler verwandelte beim Kinderschminken die Buben und Mädchen in brüllende Löwen, farbige Schmetterlinge oder geheimnisvolle Katzen. Die Kinder durften dann selbst kreativ werden, als es darum ging, eigene Tassen zu bemalen. Viele Gläubige nutzen beim Pfarrfest die Gelegenheit, vor den kommenden Sommerferien noch einmal zusammenzukommen, um sich auszutauschen und Spaß zu haben. „Es war ein tolles Miteinander und alles hat reibungslos funktioniert“, bilanzierte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ralf Edler am Abend zufrieden. (hab)

