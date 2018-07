vor 41 Min.

Hunderte Ministranten kommen nach Neuburg

Im letzten Jahr trafen sich die Ministranten in Berg im Gau (Foto). Nach zehn Jahren findet der Ministrantentag nun wieder in Neuburg statt.

Am 7. Juli treffen sich viele „Minis“ aus der Umgebung zum Ministrantentag in Neuburg. So läuft der ab.

Was haben Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Stefan Raab gemeinsam? Ja, sie alle waren schon zigfach im Fernsehen zu sehen. Aber die erfolgreichen Promis eint noch etwas ganz anderes: Sie alle standen einmal als Messdiener in der Kirche. Für Anne Strahl, Gemeindereferentin der Pfarreigemeinschaft Neuburg, ist das kein Zufall. Sie sagt: „Ministranten bringen es einmal zu etwas“. Teamwork, Pflichtbewusstsein, Souveränität – das seien nur ein paar der vielen Werte, die Ministranten vermittelt werden. Grund genug, den fleißigen Gottesdiensthelfern einmal im Jahr einen besonderen Tag zu widmen. Am kommenden Samstag, 7. Juli, findet deshalb in Neuburg der große Ministrantentag statt, an dem bis zu 350 „Minis“ aus den Dekanaten Neuburg/Schrobenhausen und Pfaffenhofen erwartet werden.

So läuft der Neuburger Ministrantentag

Jedes Jahr findet dieser Tag der Ministranten in einer anderen Pfarrgemeinde der beiden Dekanate statt. In Neuburg war er zuletzt vor zehn Jahren, erinnert sich Bettina Hervolk, Jugendreferentin der katholischen Jugendstelle Schrobenhausen. Sie gestaltet zusammen mit ihrer Kollegin Strahl, dem Dekan Werner Dippel und vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Tag.

In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „hoch hinaus“. Passend dazu lassen die Ministranten am Samstag auf dem Neuburger Schrannenplatz hunderte Luftballons in die Luft steigen. „Das soll unsere Verbindung zum Himmel symbolisieren“, sagt Hervolk. Doch das ist längst nicht der einzige Programmpunkt des Ministrantentags. Los geht es um 13 Uhr auf dem Gelände der Neuburger Mittelschule. Dort bieten die älteren Ministranten und andere Jugendliche der Pfarrgemeinde verschiedene Workshops an, in denen es auf spielerische Art um den Ministrantenalltag geht. Es gibt zum Beispiel einen Wettbewerb im Kerzenanzünden, einen Weihrauchworkshop oder verschiedene Bastelaktionen.

Um 17 Uhr ziehen die Kinder und Jugendlichen im Ministrantengewand von der Mittelschule zum Schrannenplatz. Ab 18 Uhr feiert Jugendpfarrer Dominik Zitzler gemeinsam mit den Minis und allen Interessierten einen Gottesdienst. Ab 19.15 Uhr zieht der Ministrantenzug zurück. (kinp)

