vor 18 Min.

Hunderte Oldtimer rollen durch Neuburg

Die Donau Classic Rallye macht Station auf dem Neuburger Schrannenplatz. Rund 175 Oldtimer waren mit dabei.

Die Sonne spiegelt sich auf den polierten Motorhauben. Rund 175 Oldtimer aus sieben Jahrzehnten Automobilbau sind am Donnerstag beim Donau Classic durch Neuburg gerollt. Die dreitägige Oldtimer-Rallye zählt zu den bekanntesten Ausfahrten in Europa. Auf drei Etappen müssen die Teilnehmer Wertungsprüfungen bewältigen.

Die Donau Classic Rallye machte am Donnerstag Station auf dem Neuburger Schrannenplatz. Video: Fabian Kluge

Über den Schrannenplatz rollten am Donnerstag unter anderem Cabriolets, Roadster und Rennsportwagen von Horch, Bentley, BMW oder Jaguar. Aber auch Hauptsponsor Audi Tradition war mit dabei. Ziel der Tagestour war nach der Durchgangskontrolle am Schrannenplatz das „Audi driving experience“-Gelände in Neuburg-Ost. Die Moderation für die Zuschauer übernahmen Klaus Benz und Bernhard Mahler. (nr)

