vor 29 Min.

Hundertschaft sucht nach vermisster Susanne Tillmann

Seit 18. Oktober fehlt von Susanne Tillmann aus dem Ingolstädter Ortsteil Pettenhofen jede Spur. Hubschrauber und Hundestaffeln haben in den vergangenen Wochen bereits große Teile rund um den Ort Pettenhofen bei Irgertsheim abgesucht. Was noch fehlte, war der Abschnitt nördlich der Donau in Richtung Neuburg sowie die Seen zwischen Joshofen und Bergheim. Dazu rückten am Mittwoch 134 Einsatzkräfte aus. Derzeit sind sie noch unterwegs. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Von Gloria Geissler

Themen folgen