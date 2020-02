04.02.2020

Hunger, Gier und das All

Das ist das Programm des Stadttheaters Ingolstadt im Februar

Nachdem am 1. Februar bereits „Welt am Draht“ im Großen Haus gezeigt wurde – ein Stück aus dem Jahr 1973, das damals schon zahlreiche Themen des digitalen Zeitalters vorweggenommen hat – ist am Donnerstag, 6. Februar, im Kleinen Haus „Einige Nachrichten an das All“ zu sehen. Zwei Wochen später, am 19. Februar, wird die Inszenierung „Lenya Story“ dargeboten, die im Herbst wegen Krankheit abgesagt werden musste. Am 21. Februar präsentiert sich die wohl wichtigste Produktion dieser Spielzeit – die Uraufführung von Knut Webers „Hunger und Gier“.

Ein Gastspiel gibt die Dance Company des Theaterhauses Stuttgart. Mit im Gepäck hat die Company die „Classy Classics“, eine zeitgenössische Tanzmelange mit unterschiedlichen Einflüssen. Die jüngeren Besucher und Besucherinnen können sich auf ein Gastspiel der Münchner Schauburg freuen. „Ich lieb‘ Dich“ ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet und geht dem Wesen der Liebe spielerisch auf den Grund. (nr)

