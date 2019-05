Hungerspiele: Wettbewerb der Tafeln erntet Kritik

Plus Ernährungsministerin Michaela Kaniber lobt eine Prämie für die besten Tafeln in Bayern aus. Dafür gibt es Kritik. Was die Vorsitzende der Tafel Neuburg sagt.

Die Kritik, der sich die bayerische Ernährungsministerin Michaela Kaniber (CSU) stellen musste, war massiv. Als „Hungerspiele“ – angelehnt an die weltbekannte Buch- und Filmreihe – und „Armutswettbewerb“ bezeichneten Nutzer in den sozialen Netzwerken den Vorschlag der Politikerin.

„Gemeinsam Lebensmittel retten“ – so lautet der bayernweite Wettbewerb, den Kaniber ausgelobt hat. Gerade in Zeiten der Wegwerfgesellschaft klingt das zunächst wenig verwerflich. Die Kritik richtet sich dagegen, dass die Ministerin die fünf besten bayerischen Tafeln auszeichnen will – jeweils mit 5000 Euro. Ein Wettbewerb auf Kosten der Ärmsten der Gesellschaft also – oder doch ein wichtiger Vorstoß, um künftig weniger Lebensmittel zu verschwenden?

Tafel Neuburg: Vorschlag ist nicht gut

Philomena Schlamp, Vorsitzende der Tafel Neuburg, hat dazu eine klare Meinung: „Wir finden diesen Vorschlag überhaupt nicht gut. Jede Tafel hat Vor- und Nachteile.“ Nicht alle Tafeln hätten die gleichen Möglichkeiten, was den Bezug von Lebensmitteln angeht. Auch die Lage spielt eine entscheidende Rolle.

Von den Kunden der Tafel in Neuburg haben weder Schlamp noch ihre Kolleginnen bisher etwas zu diesem umstrittenen Thema gehört, doch die Vereinsvorsitzende macht noch einmal klar, weshalb sie den Vorschlag nicht gut findet. „Es ist schon schlimm genug, dass es die Armut gibt. Da muss man nicht auch noch einen Wettbewerb ausloben. Viele sind auf die Hilfe der Tafel angewiesen.“

Tafel Neuburg: 70 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz

Und auch die Tafel Neuburg ist angewiesen – auf Spenden. Denn anders als viele andere Tafeln gibt es in Neuburg keinen Träger. Für rund 560 Menschen bereiten die 70 ehrenamtlichen Helfer die Lebensmittel vor. Auch am Dienstag, einen Tag vor der Essensausgabe, herrscht reger Betrieb im Tafelgebäude am Schwalbanger. Es kommen Kisten voller Kartoffeln, langsam füllen sich die Regale in dem großen, hellen Raum. Jeden Mittwoch zwischen 11 und 12.30 Uhr sowie zwischen 13.30 und 16 Uhr können sich Hilfsbedürftige Lebensmittel dort abholen.

Schlamp ist sich sicher, dass es in Neuburg noch viel mehr Hilfsbedürftige gibt. Das Problem: Noch immer ist die Scham bei vielen Menschen zu groß. Gerade der erste Schritt fällt den meisten sehr schwer. „Die Menschen haben Angst, sie könnten gesehen werden – und wer zur Tafel geht, gehört zu den Ärmsten“, erklärt die Vorsitzende. Zwar sprechen Mitarbeiter auch ab und zu von sich aus Menschen an, viele wiegeln jedoch schnell ab. „Dabei ergeben sich draußen mittlerweile nette Gesprächsrunden – beispielsweise zwischen älteren Frauen.“

Voraussetzungen der Tafel Neuburg sind gut

Ohnehin finden die Hilfsbedürftigen bei der Tafel Neuburg einen angenehmen Ort vor. Es gibt einen großen Wartebereich mit Bänken, der sich komplett im Trockenen und Warmen befindet, was vor allem im Winter eine wichtige Rolle spielt. Seit 19 Jahren gibt es nunmehr die Tafel in der Großen Kreisstadt.

Ob sich sie sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen könnten, vermag Schlamp nicht zu sagen. Die Voraussetzungen dafür wären in Neuburg freilich gegeben – schon anhand der Räumlichkeiten, die sich doch von vielen anderen Tafeln unterscheiden. „Wir haben den Vorteil, einen ehemaligen Supermarkt hier zu haben mit Kühlräumen und allem. Aber das kostet natürlich auch dementsprechend.“ Daher freuen sich die ehrenamtlichen Helfer auch über jede noch so kleine Spende, sagt Schlamp. „Wir sind wirklich mit allem zufrieden – oft hilft uns das schon, ein paar Nebenkosten zu stemmen.“

Wettbewerb der Tafeln: „5000 Euro wären viel Geld, aber nicht auf diese Weise“

Für sie sind auch andere Dinge entscheidend, wie sie sagt: „Natürlich wären 5000 Euro für uns sehr viel Geld, aber wir wollen sie nicht auf diese Art und Weise.“ Stattdessen könnte man ihrer Meinung nach die insgesamt 25.000 Euro auf die 169 bayerischen Tafeln aufteilen. Diese retten immerhin jährlich rund 40.000 Tonnen Lebensmittel und helfen auf diese Weise über 200.000 Menschen. Damit hätte jede Tafel einen Anteil verdient, weil alle ehrenamtlich arbeiten, sagt Schlamp.

Passend dazu erzählt die Vorsitzende auch von dem guten Verhältnis, das die Tafel Neuburg zu anderen Tafeln im Umkreis pflegt – sei es in Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Ingolstadt, Eichstätt, Donauwörth oder auch Nördlingen. „Es macht Spaß, man trifft sich und redet. Der Austausch ist sehr wichtig“, erklärt Schlamp. Der Austausch ist dabei auch wörtlich zu nehmen. Denn sollte eine Tafel in der Region einmal einen Überschuss an einem bestimmten Lebensmittel haben, wird unter den Tafeln getauscht – beispielsweise Pudding gegen Fisch, erklärt die Vereinsvorsitzende und ergänzt: „Das Miteinander ist doch das Schöne am Verein.“ Miteinander packen sie und ihr Team dann auch an, um die letzten Regale zu füllen. Schließlich warten am Mittwoch wieder zahlreiche Hilfsbedürftige, die auf das ehrenamtliche Engagement der Tafeln angewiesen sind.