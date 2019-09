vor 36 Min.

Hutschau „Mut zum Hut“: Neuburg leuchtet bunt

Plus Die weltgrößte Hutschau ist eröffnet. Zeitgleich findet die lange Einkaufsnacht statt. Wie viel man für einen ganz besonderen Strohhut hinblättern muss.

Von Fabian Kluge

Ganz schwermütig konnte man am Freitagnachmittag werden. Ein Einheitsgrau hing über Neuburg und versprühte neben Nieselregen eine gehörige Portion Tristesse. Aber in der Großen Dürnitz im Schloss zeichnete sich ein ganz anderes Bild. Dort lagen orangene neben rosafarbenen Rosenblättern, Licht brachte den prunkvollen Raum zum Strahlen und die Besucher, die zur Eröffnung der 21. Hutschau „Mut zum Hut“ und „schmuck durch Schmuck“ gekommen waren, sorgten mit ihren bunten Kopfbedeckungen für schöne Farbkleckse. Als einer der kulturellen Höhepunkte Neuburgs zieht die Hutmesse neben zahlreichen Besuchern auch Fernsehteams aus ganze Deutschland an.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Auch an den zahlreichen Hutständen der Aussteller war am Freitag einiges los. Bild: Fabian Kluge Dementsprechend fröhlich eröffnete Organisatorin Ute Patel-Missfeldt die weltgrößte Hutschau und präsentierte das diesjährige Motto: „Panama trifft Ecuador“. Der handgeflochtene Strohhut ist nicht nur Unesco-Weltkulturerbe, sondern wird in Ecuador hergestellt. Der ausgewiesene Panamahut-Experte Dieter Pickel erklärte den Besuchern, dass es große Unterschiede zwischen Panamahüten gibt. Dazu holte er einen Strohhut aus einem Koffer, der satte 30.000 Euro wert ist. Ebenfalls schöne Varianten der Welterbe-Kopfbedeckung präsentierten mehrere Hutmodels. Models präsentierten am Freitag Varianten des Panamahutes. Bild: Fabian Kluge Hutschau „Mut zum Hut“: Die Expo der Hüte Zum Hutmodel avancierte schon bei seiner Eröffnungsrede Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Er freute sich, dass auch in diesem Jahr wieder über 100 Aussteller und über 15.000 Hüte in der Stadt vertreten sind. „Eine solche Hutschau geht nur dann, wenn man sich mit vollem Herzblut dafür einsetzt – und genau das tut Ute Patel-Missfeldt“, sagte er. Er hob auch den Stellenwert der Hutmesse für Neuburg als Publikumsmagnet hervor. Da sei es eine Selbstverständlichkeit, dass die Kommune einen finanziellen Zuschuss für die Hutschau-Standorte im Marstall und Boxenstall leiste. „Was Ascot für England ist, das ist die Hutschau hier in Neuburg“, betonte der Rathauschef. Neben den Hut-Hoheiten Vanessa Höss als Deutsche Hutkönigin und Jürgen Pfeiffer als Hutkönig sowie Isabel Patel zählte auch Politiker Werner Widuckel zu den Gästen, der sogar ein paar Worte ans Publikum richtete. Er bezeichnete „Mut zum Hut“ als Expo der Hüte. „Neuburg kann sich glücklich schätzen, jedes Jahr ein solches Ereignis zu haben“, sagte er. Zwar gab er zu, kein Hutträger zu sein, da Hüte früher etwas für feine Leute gewesen seien, dennoch hätten ihn die Kopfbedeckungen schon immer interessiert und fasziniert. Hutschau „Mut zum Hut“: Neuburg feiert lange Einkaufsnacht Nach einer kurzen Sondermodenschau entließ Organisatorin Patel-Missfeldt die Besucher zu den zahlreichen Ständen, um Hüte anzuprobieren oder sich umzusehen. So richtig los geht die Hutschau dann am Samstag und Sonntag, wenn es musikalische Auftritte und insgesamt vier Modenschauen gibt. Und glaubt man dem Wetterbericht, soll am Himmel das Einheitsgrau einem kräftigen Blau weichen. Satte 30.000 Euro kostet dieser Panamahut. Bild: Fabian Kluge Bunt blieb es allerdings auch im weiteren Verlauf des Freitagabends, denn seit Jahren verbindet die Stadt mit der Hutschau-Eröffnung ihre lange Einkaufsnacht. Bis 23 Uhr konnten die Menschen durch die Innenstadt bummeln und shoppen. Dazu gab es an verschiedenen Orten ein Rahmenprogramm, das ebenso bunt war wie die Scheinwerfer, die Neuburgs Gebäude wieder in ein besonderes Licht rückten. Spätestens dann war wohl auch der Letzte die Schwermut vom verregneten Nachmittag wieder los. Alles Wichtige zur Hutschau lesen Sie hier.

Themen folgen