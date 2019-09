vor 19 Min.

Hutschau in Neuburg: Oh, wie schön ist Panama!

Am Wochenende findet die weltgrößte Hutschau in Neuburg statt. Welches Programm die Besucher ansonsten erwartet.

Von Fabian Kluge

Was haben die Lagunenstadt Venedig, die Pariser Kathedrale Notre-Dame und der Panama-Hut gemeinsam? Sie alle stehen auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes. Passend dazu lautet das diesjährige Motto der weltgrößten Hutschau „Mut zum Hut“ auch „Panama trifft Ecuador“.

Die Hutschau findet am kommenden Wochenende, vom 27. bis zum 29. September, im Neuburger Residenzschloss statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Kulturpreisträgerin Ute Patel-Mißfeldt, die diesmal wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt hat. Neben der Hutschau findet parallel die Schmuckschau „schmuck durch Schmuck“ statt.

Hutschau in Neuburg: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die rund 15.000 Hüte werden bei „Mut zum Hut“ in diesem Jahr unter anderem in einer Sondermodenschau präsentiert. Zudem wird ein Hutflechter aus Ecuador anreisen, der sich beim Flechten seiner Kunstwerke über die Schulter schauen lässt. Das Rahmenprogramm wartet unter anderem mit einem Vortrag im Stadtmuseum auf, der am Sonntag um 10 Uhr stattfindet. Dabei gibt es Wissenswertes zur Sonderschau. Um die Kulinarik kümmern sich zum Beispiel die Fleißigen Bienen im Café „Kartei der Not“. Der Erlös geht an das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Geöffnet hat die Hutschau am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. In diesem Jahr wird es neben den regulären Eintrittspreisen auch separate Tickets für die „Große Modenschau“ am Samstag- und Sonntagnachmittag, jeweils um 14.30 Uhr, geben. Die regulären Tageskarten kosten 10,50 Euro, das Ticket für das gesamte Wochenende ist für 22 Euro pro Person erhältlich. Wer die „Große Modenschau“ sehen will, muss eine zusätzliche Gebühr bezahlen. Ein Stehplatz kostet dabei fünf Euro, ein Sitzplatz 15 Euro.

Alle Infos zur Hutschau 2019 in Neuburg finden Sie hier.

Themen folgen