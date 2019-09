vor 15 Min.

„I boccali in alto“

„Hoch die Krüge“ heißt es dieser Tage in Ingolstadts italienischer Partnerstadt Carrara

Die Italiener schätzen einen guten Wein, sie schätzen aber auch ein gutes Bier. Weshalb es auch in diesem Jahr in Ingolstadts italienischer Partnerstadt Carrara wieder heißt: „I boccali in alto! – Die Krüge hoch!“. Denn noch bis zum Ende der Woche läuft auf dem Messegelände in Marina di Carrara das „Bierfest“.

Das Fest mit den Ingolstädter Bierspezialitäten ist mit den Jahren zu einer beliebten Tradition geworden und ein fester Programmpunkt im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehungen, die Ingolstadt und Carrara seit 1962 pflegen. Abwechslung bieten auf dem Festgelände zudem ein Vergnügungspark und „Tutti in Fiera“, eine große Handelsmesse.

Das Bierfest wird regelmäßig mit Vertretern aus Ingolstadt eröffnet. Heuer folgte Ingolstadts Bürgermeister Albert Wittmann der Einladung seines Kollegen Francesco De Pasquale. Bei einem Treffen der Bürgermeister im Rathaus von Carrara wurde über das Bierfest und die Weiterentwicklung der Städtepartnerschaft gesprochen.

Heuer werden auch die Ingolstädter Schäffler zum Bierfest in die Toskana reisen, um dort dann – im Schäfflerjahr – auch den Freunden in Carrara ihren traditionellen Tanz zu zeigen. Das teilt die Stadt Ingolstadt mit. (nr)

