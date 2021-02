vor 32 Min.

IG Metall Ingolstadt erwartet ein unruhiges Jahr

Plus Was bringt das neue Jahr für die IG Metall in Ingolstadt? Ein Tarifabschluss steht an, doch vieles Weitere ist in diesen Corona-Jahr noch ungewiss.

Von Manfred Dittenhofer

Blickt der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt auf das vergangene Jahr, muss er tief durchatmen. Bernhard Stiedl sieht die Region bisher glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Bis auf die Schließung der Osram-Produktion in Eichstätt, die aber nichts mit den Lockdowns zu tun habe. Der bisher einigermaßen gute Verlauf in der Region liege an der teils guten Zusammenarbeit zwischen den Betriebsräten und den Unternehmen. Dabei seien gute Konzepte entstanden. Ob das so bleibt, verbindet Bernhard Stiedl vor allem mit der Weichenstellung der Politik und mit den Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern, die bereits angelaufen sind. Zur Jahrespressekonferenz blickte Stiedl nicht nur zurück. Vor allem die Tarifverhandlungen werden die IG Metall in diesem Jahr beschäftigen.

Tamara Hübner ist Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt und stellte die Ergebnisse der Mitgliederbefragung im vergangenen Jahr vor.

Pläne für coronakonforme Streiks in Ingolstadt sind ausgearbeitet

Große Hoffnung, dass diese Tarifverhandlungen vor Ablauf der Friedenspflicht zu einem Abschluss kommen, scheint Stiedl nicht zu haben. Er erklärte am Montag bei der Pressekonferenz, dass die Pläne für coronakonforme Streiks bereits ausgearbeitet würden. Aus der Zeit gefallen nennt Stiedl die Forderungen der Arbeitgeber. Die würden an bereits bestehenden Arbeitnehmer-Errungenschaften, wie dem Urlaubs- oder dem Weihnachtsgeld, rütteln. „Statt in einer Zeit, in der die Menschen eh schon verunsichert sind, gemeinsam mit den Arbeitnehmern an intelligenten Transformationskonzepten zu arbeiten, senden die Arbeitgeber schlechte Signale in Richtung der Beschäftigten.“

Der IG Metall Ingolstadt ist nicht in erster Linie an einem möglichst hohen Tarifabschluss gelegen

Dabei sei der IG Metall gar nicht so sehr an einem möglichst hohen Tarifabschluss gelegen, so Stiedl. Vielmehr fordert die Gewerkschaft vier Prozent mehr Lohn, wobei diese Steigerung auch in Reduzierung der Arbeitszeit umgewandelt werden könne. So sei eine Vier-Tage-Woche mit einem Teilentgeltverzicht der Arbeitnehmer möglich. Die Lasten müssten allerdings die Arbeitgeber auch mittragen. Schließlich würden sie sich laut Stiedl Sozialpläne sparen und könnten ihre Fachkräfte halten, was die Sicherung der Beschäftigung zur Folge hätte.

Die Metall- und Elektroindustrie in Ingolstadt befindet sich im Wandel

Es sei ja nicht nur eine Pandemie zu verkraften. Die Metall- und Elektroindustrie befinde sich in einem tiefgreifenden Wandel, so der IG Metaller. Die Forderungen der IG Metall leiten sich aus einer Mitgliederbefragung ab. Diese hätte ergeben, dass die neuen Tarifregelungen zur Beschäftigungs- und Standortsicherung beitragen müssen. Außerdem müssten die Einbußen vieler Beschäftigter in der Coronakrise mittels einer Entgelterhöhung aufgefangen werden. Vier Prozent für zwölf Monate, so die Forderung. Dieses Volumen stehe aber auch für Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherung zur Verfügung. Und leisten könnten sich das die Unternehmen allemal. „Bisher haben sie gutes Geld verdient. Und für 2021 prognostizieren alle Wirtschaftsinstitute Wachstum zwischen drei und fünf Prozent.“

Bis zu 20.000 Beschäftigte in der Region Ingolstadt waren in Kurzarbeit

Die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall, Tamara Hübner, stellte weitere Punkte der Mitgliederbefragung vor. Davon hat die IG Metall Ingolstadt immerhin rund 50.000. Ein großes Thema wird, laut Hübner, die Kurzarbeit bleiben. Ihr Rückblick zeigte: 2020 waren in Spitzenzeiten bis zu 20.000 Beschäftigte in der Region in Kurzarbeit. Die Betriebsräte hätten eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes um durchschnittlich 24 Prozent erreicht. Zudem seien Regelungen für mobiles Arbeiten und für Homeoffice geschaffen worden. Leider sei die Koalition bisher nicht in der Lage gewesen, einen Rechtsanspruch für die Arbeitnehmer zu formulieren.

Am 2. März könnten in Ingolstadt die ersten Warnstreiks stattfinden

Mit Blick auf die laufenden Tarifverhandlungen nannten Stiedl und Hübner zwei Termine. Am 16. Februar werden die über 2000 Vertrauensleute der IG Metall Ingolstadt über den Stand der Verhandlungen informiert. Und am 1. März endet um Mitternacht die Friedenspflicht.

Dann könnten am 2. März die ersten Warnstreiks stattfinden. Bereits für den 1. März plant die IG Metall am Audi Sportpark dazu eine Kundgebung in Form eines Autokinos.

