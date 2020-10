06:02 Uhr

IG Metall Ingolstadt will die Vier-Tage-Woche

Wollen mit einer Befragung herausfinden: Was ist den Mitgliedern der IG Metall wichtig?: Zweite Bevollmächtigte Tamara Hübner, Andreas Domke (Vertrauenskörperleiter bei Airbus), Jörg Schlagbauer (Vertrauenskörperleiter bei Audi) und Erster Bevollmächtigter Bernhard Stiedl (von links).

Plus Eine zentrale Frage bei den anstehenden Tarifverhandlungen der IG Metall wird sein: Wie viel Ausgleich erhalten die Beschäftigten für einen Tag weniger Arbeit?

Von Luzia Grasser

Massive Umsatzeinbrüche, Arbeit aus dem Homeoffice, Kurzarbeit – innerhalb weniger Wochen hat sich die Arbeitswelt wegen Corona dramatisch verändert. Der Lockdown liegt mehr als ein halbes Jahr zurück, aber „die wirtschaftlichen Auswirkungen werden länger nachwirken“. Das sagt Bernhard Stiedl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Ingolstadt. Um das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 zu erreichen, seien weitere ein bis zwei Jahre vonnöten, so der Gewerkschafter. Vor allem die Weltwirtschaft habe sich noch längst nicht erholt.

Die IG Metall Ingolstadt führt zurzeit eine Befragung der Beschäftigten durch

In diesen Zeiten bereitet sich die IG Metall auf die Tarifverhandlungen im kommenden Jahr vor. Um die Meinung der Beschäftigten einzuholen, findet zurzeit eine Online-Befragung statt. So will die Gewerkschaft ein Stimmungsbild bekommen und daran ihre Forderungen ausrichten.

Ein zentrales Thema wird dabei auch die Vier-Tage-Woche sein. Wie soll sie ausgestaltet werden? Und vor allen Dingen: Wie wird ein Tag weniger Arbeit in der Woche finanziell ausgeglichen? „Das ist der Knackpunkt“, sagt Stiedl. Einige Firmen hätten bereits signalisiert, dass sie sich ein Modell mit einem Teillohnausgleich vorstellen könnten. Die Vier-Tage-Woche beschreibt die Gewerkschaft als Optionsmodell. Sie sei denkbar, „wenn die Kurzarbeit ausgeschöpft ist“. Bestenfalls lasse sie sich mit Qualifizierungsmaßnahmen verbinden. Den Arbeitgebern käme sie billiger als ein Personalabbau samt Sozialplan, wirbt Stiedl für das Modell. Die Beschäftigten selbst hätten dann nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, sondern auch ein sicheres Entgelt. Eine Vier-Tage-Woche garantiere „Sicherheit für den Menschen, den Arbeitsplatz und das Entgelt.“

Die Ingolstädter Gewerkschafter fordern eine Prämie für Verbrenner

Wiederholt richtet die IG Metall einen Appell an die Politik. Sie fordert vehement eine Kaufprämie auch für Verbrenner. „Ich habe kein Verständnis für Diskussionen, dass man damit nur alte Technologien unterstützt“, sagt Jörg Schlagbauer, Vorsitzender der IG Metall bei Audi. „Es geht um das Hier und Jetzt.“ Die E-Technologie sei längst auf den Weg gebracht, aber „wir brauchen jetzt die Autos, die jetzt die Mitarbeiter bauen“. Die Auswirkungen einer Kaufprämie bekämen nicht nur die Beschäftigten bei den Autoherstellern zu spüren, argumentiert Schlagbauer, sondern auch Mitarbeiter bei Zulieferern und Händlern.

Bei Audi selbst erkennt Schlagbauer einen Aufwärtstrend: „Wir sind sehr froh, dass sich Audi wieder erholt. Es ist wieder Licht am Ende des Tunnels.“ Für die Beschäftigten gelte weiterhin eine Jobgarantie bis 2029, hinter der auch der Vorstand stehe. Anders bei der VW-Tochter MAN: Dort will der Vorstand die Jobgarantie kündigen.

Trotz der Corona-Krise will die IG Metall auch auf ein Lohnplus hinwirken: „Wir brauchen eine Entgelterhöhung, um die Binnennachfrage am Laufen zu halten.“

Einig waren sich Stiedl, Schlagbauer, Zweite Bevollmächtigte Tamara Hübner und Andreas Domke, Vertrauenskörperleiter bei Airbus, darin, dass Unternehmen die Kurzarbeit nicht zu eigenen Zwecken ausnutzen dürfen. „Wenn Firmen Unterstützungsleistung bekommen, dann erwarten wir, dass sie zum Standort stehen“, so Domke. Betriebsbedingte Kündigungen sollten dann ausgeschlossen sein.

