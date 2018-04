vor 42 Min.

IS-Sympathisant verurteilt

Ein 35-jähriger Deutsch-Tunesier wurde am Oberlandesgericht München schuldig gesprochen. Er hatte unter anderem dazu aufgerufen, sich dem Islamischen Staat anzuschließen

Das Oberlandesgericht München hat einen Deutsch-Tunesier aus Ingolstadt zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt: Wegen Werben um Mitglieder oder Unterstützer für eine terroristische Vereinigung im Ausland, wegen elf Fällen der Zuwiderhandlung gegen Verbote nach dem Vereinsgesetz sowie wegen drei Fällen von Volksverhetzung und zwei Fällen der Billigung von Straftaten.

Der 8. Strafsenat sah es nach Gerichtsangaben als erwiesen an, dass der Angeklagte am 20. November ein Dokument erstellt und in der Folgezeit verbreitet hatte, in dem der 35-Jährige sich an seine tunesischen Landsleute wandte und diese zur Teilnahme an Ausbildungslagern und zum Anschluss an den Islamischen Staat (IS) aufrief. Zusätzlich veröffentlichte er nach Überzeugung des Gerichts zwischen Februar und November 2015 auf Facebook Bilder und Videos, die verbotene Kennzeichen des IS enthielten. Der Senat sah es ferner als erwiesen an, dass der Angeklagte über ein von ihm unterhaltenes Facebook-Konto Texte mit volksverhetzendem Inhalt verbreitet hatte. Nach den Feststellungen des Gerichts äußerte sich der Angeklagte in den beiden veröffentlichten Texten zudem lobend über das Attentat in der Pariser Konzerthalle Bataclan in Paris. Dort und bei den anderen Anschlägen waren am 13. November 2015 130 Menschen getötet und über 600 verletzt worden.

Verantworten müssen hatte sich der Angeklagte auch, weil er laut Anklage 2013 einem IS-Angehörigen 3500 Euro überwiesen haben soll, sodass dieser nach Syrien ausreisen konnte. Dort soll der im Juli 2014 im syrisch-irakischen Kampfgebiet bei einem Selbstmordanschlag Kämpfer der kurdischen PKK mit Sprengstoff getötet haben. Von diesem Anklagepunkt sprach das Gericht den Ingolstädter allerdings frei.

Bei der Strafzumessung hatte das Gericht insbesondere das Teilgeständnis des Angeklagten strafmildernd gewertet. Zu seinen Gunsten habe sich ferner ausgewirkt, dass der Deutsch-Tunesier bislang nicht vorbestraft war. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage sagte.

Der IS-Sympathisant war im März 2017 von Beamten des Sondereinsatzkommandos Südbayern in Ingolstadt festgenommen worden. (nr, kuepp)