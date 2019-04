00:32 Uhr

Ihr Maibaum in der Zeitung

Schicken Sie uns bis Freitag ein Bild von Ihrem Baum

Sie haben in Ihrer Gemeinde einen Maibaum aufgestellt und möchten, dass er in der Zeitung erscheint? Dann schicken Sie uns ein Foto. Besonders freuen wir uns über Motive, die das Holen und Aufstellen des Maibaums zeigen. Daneben können auch die Feierlichkeiten eingefangen werden. Wir veröffentlichen alle Bilder, die bis Freitag, 3. Mai, zwölf Uhr bei uns eingehen. Bitte schicken Sie uns einen kurzen Text dazu, damit unsere Leser später wissen, wer und was auf dem Foto zu sehen ist. Für Rückfragen geben Sie bitte eine Telefonnummer an. Das Bild mit einer Größe von mindestens 800 Kilobyte senden Sie mit dem Text an redaktion@neuburger-rundschau.de. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Bilder, die nach dem 3. Mai bei uns eintreffen, nicht berücksichtigen können. (nr)