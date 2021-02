vor 35 Min.

Illegale Corona-Party mit Drogen: Polizei löst Treffen auf

Die Polizei hat eine illegale Corona-Party in Pfaffenhofen aufgelöst.

Die Polizei wird in Pfaffenhofen auf eine illegale Corona-Party aufmerksam. Auch Betäubungsmittel sind im Spiel. Die Beamten lösen das Treffen auf.

Beamten der Polizei sind am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr aufgrund eines vorherigen Einsatzes auf ein Zusammentreffen von sechs Personen in einem Privathaushalt in Pfaffenhofen aufmerksam geworden. Im Rahmen der Aufnahme des Verstoßes der Kontaktbeschränkung wurden laut Polizei Betäubungsmittel und Utensilien hierfür festgestellt und sichergestellt.

Corona-Party in Pfaffenhofen: Polizei löst Treffen auf

Alle anwesenden Personen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Zudem werden die Ermittlungen zu dem Betäubungsmittel durch die zuständigen Beamten der Polizeiinspektion Pfaffenhofen übernommen. Nach Abschluss der Kontrolle wurde allen Personen ein Platzverweis ausgesprochen und die Party beendet. (nr)

