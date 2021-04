Illegales Autorennen zwischen Rohrbach und Wolnzach: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend, 8. April, haben sich Personen zu einem Autorennen zwischen Rohbach und Wolnzach verabredet. Was bisher bekannt ist.

Nach einer ersten Zeugenmeldung fand am Donnerstagabend, 8. April, ein Autorennen mit stark überhöhter Geschwindigkeit statt. In der Bahnhofstraße in Rohrbach konnte ein 19-Jähriger gerade noch ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, berichtet die Polizei.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat das Rennen bei Rohrbach beobachtet?

Bei den beiden Fahrzeugen handelte es sich um einen roten und einen schwarzen BMW, die ihre Fahrt bis Wolnzach fortsetzten. Der schwarze BMW hatte eine Pfaffenhofener Zulassung. Das Kennzeichen, das von dem Zeugen genannt wurde, ist im Datenbestand nicht vergeben.

Der Vorfall wird durch die Polizeiinspektion Pfaffenhofen bearbeitet. Weitere Hinweise nimmt diese Dienststelle unter der Rufnummer 08441/8095-0 entgegen. (nr)

Lesen Sie dazu auch: