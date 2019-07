vor 24 Min.

Im Assmann-Kreil soll es weitergehen

Plus Die Inhaber des Assmann-Kreil in der Hirschenstraße haben konkrete Vorstellungen. Abgesehen davon hat der Bauausschuss gute Nachrichten für junge Eltern.

Von Christof Paulus

Die USA waren noch eine britische Kolonie, die Französische Revolution stand erst bevor und in Preußen regierte Friedrich der Große: Vor 245 Jahren eröffnete in der Hirschenstraße in Neuburg ein Gasthaus, das dort lange Zeit seinen festen Platz hatte. Und so war klar: Als Wirtin Elly Kreil im April dieses Jahres das Gasthaus Assmann-Kreil zum letzten Mal zusperrte, ging in Neuburg eine uralte Tradition zu Ende. Seither steht das Haus leer, die Suche nach einem Nachfolger läuft. Damit diese vorangehen kann, hat die Familie eine Anfrage an die Stadt gestellt. Denn: Das Haus steht unter Denkmalschutz. Es gehört der Familie und soll verkauft werden – und mögliche Käufer wollen wissen, welche Änderungen im Haus erlaubt sind – und welche nicht. Dabei hat die Familie selbst ihre Vorstellungen: Vieles im Haus soll erhalten bleiben.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Denn der Familie ist wichtig, dass im Erdgeschoss weiterhin eine Gaststätte betrieben wird, das äußerliche Erscheinungsbild solle möglichst so sein wie bisher. So beschreibt es Roswitha Zach, die Tochter von Wirtin Elly Kreil. Ihre Gesundheit hatte nicht mehr länger zugelassen, dass sie die Gaststätte betreibt, Nachfolger hatte sie keine – doch das Schicksal des Gasthauses ist der Familie nicht egal. Deshalb hat sie das Architekturbüro ABHD mit einem Entwurf beauftragt, den die städtische Bauverwalterin Anna Leinfelder am Montag im Neuburger Bauausschuss vorstellte. Bauausschuss in Neuburg stimmt nicht über Assmann-Kreil ab Ob die Stadt dem Vorhaben jedoch ihr Einverständnis signalisiert, ist noch offen: Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hatte das Vorhaben erst kurzfristig auf die Tagesordnung gerufen. Somit hätte der Ausschuss einstimmig zustimmen müssen, den Sitzungspunkt aufzunehmen – das war nicht der Fall. Die Entscheidung über die Bauvoranfrage, wie sie von der Familie gestellt wurde, wird somit voraussichtlich erst auf der nächsten Stadtratssitzung fallen. Diskussion und Abstimmung fielen zwar aus, aber Mitarbeiterin Leinfelder hatte das Wort, um die Planungen des Architekturbüros vorzustellen. Nach den Planungen des Architekten soll sich äußerlich wenig verändern. Neu in der Frontansicht wären nur acht Dachgauben (rot). Bild: Marcel Rother Und die sehen so aus: Der Gastraum im Erdgeschoss soll weiterhin als solcher genutzt werden. Gut möglich also, dass mittelfristig das Assmann-Kreil wieder eröffnet – wenn auch vielleicht unter anderem Namen. Der Saal im ersten Stock soll ebenfalls erhalten bleiben, aber in neuer Funktion. Denn, wie Architekt Felix Denzinger sagt, sollen hier zwei Wohnungen entstehen. „Die Geometrie soll erhalten bleiben, sodass, falls nötig, daraus wieder ein Saal werden kann.“ Mehr Wohnungen sind im Dachgeschoss geplant. Wo aktuell noch Speicher und Einliegerwohnung sind, sollen sechs kleine Wohnungen entstehen. Von dieser Lösung verspricht Zach sich, dass das Haus in seiner „Harmonie“ mit der Umgebung bestehen bleibt, wie sie sagt. Assmann-Kreil soll sich äußerlich kaum verändern Verändern werde sich deshalb äußerlich wenig. Auf der Rückseite solle das Gebäude im Bereich einer Wohnung um ein Stockwerk erhöht werden, sagte Leinfelder im Bauausschuss. „Die Deckenhöhe wäre sonst bei 1,60 Meter“ Auf der Vorderseite bleibe der bekannte Anblick fast unverändert. Klar ist jedoch: Da laut Plan Wohnungen ins Dachgeschoss kommen sollen, müsste das mit Fenstern versehen werden. Deshalb sind im Dach Gauben vorgesehen. Interessenten für das Haus gebe es einige, wie Roswitha Zachs Mann Michael bereits im Februar sagte, als die Familie das Ende ihrer Gaststätte öffentlich machte. Verkauft sei das Haus allerdings noch nicht. Abstimmung im Bauausschuss: Schuhhaus in Neuburg darf für Kinderschuhe erweitern Während im Gasthaus die Zukunft also noch vage ist, wurde der Bauausschuss in anderen Angelegenheiten in dieser Woche bereits konkreter. Diese betreffen ein neues Wohnhaus in der Münchener Straße – und ein größeres Angebot für Kinderschuhe. Eine Bauvoranfrage für den Neubau eines Mehrfamilien- sowie eines Boardinghauses am östlichen Ende der Münchener Straße hat der Bauausschuss abgelehnt. Ein Boardinghaus ist eine Herberge, die meist für längere Zeit genutzt wird – etwa von Monteuren. Die geplanten Stellplätze sowie die Tiefgarage hätten außerhalb des dafür vorgesehenen Bereiches gelegen, die Anwohner waren mit dem Vorhaben nicht einverstanden.



Das Schuhgeschäft Herrmann im Längenmühlweg plant eine Erweiterung seiner Verkaufsfläche um mehr als 300 Quadratmeter. Bisher beträgt sie 800 Quadratmeter – das entspricht auch dem Maximum dessen, was der Bebauungsplan erlaubt. Genutzt werden soll der Raum für Damenschuhe, Taschen, Textilwaren – und Kinderschuhe. „An Kinderschuhen gibt es Bedarf in Neuburg“, sagte Oberbürgermeister Gmehling in der Sitzung, um anschließend festzustellen: „Ich sehe, die Jungväter nicken!“ Gegen eine Erweiterung spreche nichts, da die Fläche ohnehin bereits versiegelt sei. Das Gremium sah dies genauso: Die Anfrage wurde einstimmig angenommen.



Themen Folgen