vor 5 Min.

Im Frühjahr soll der Solarpark gebaut werden

Gemeinderat tagt in Rohrenfels

Nach fast zehn Jahren soll der Solarpark am Ortsrand von Ballersdorf tatsächlich gebaut werden. Die Baugenehmigung hatte ohnehin schon lange bestanden. Nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen führten dazu, dass das Vorhaben vorübergehend stillgelegt worden war. Das aber ist seit Monaten überstanden. Dennoch war der Solarpark auch diesmal Thema der Gemeinderatssitzung in Rohrenfels am vergangenen Donnerstag.

Die Fotovoltaikanlage in Ballersdorf soll auf zwei Grundstücken von vier Hektar erbaut werden. Wie Stefan Gößl von der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg auf Anfrage erklärte, setzt das Vorhaben zwei Pachtverträge voraus, wovon einer noch nicht abgeschlossen werden konnte. Sollte man sich bis Ende 2022 mit dem Grundstückseigentümer nicht einigen können, wird die Gemeinde den Bebauungsplan zurücknehmen, „um so die Bedarfsberechnungen realistisch zu gestalten“, erklärte Gößl. Die Gemeinderäte stimmten dem zu. Die Baumaßnahmen auf der anderen Fläche sollen indes im Frühjahr beginnen.

Der SC Rohrenfels plant eine Werbetafel, die auf dem Gelände des Bauhofs errichtet werden soll. Die Kosten für Stahlbau und Fundament belaufen sich auf etwa 1400 Euro, wovon die Gemeinde zehn Prozent übernehmen wird. Auch das beschloss das Gremium.

Nicht stattgegeben haben die Räte dagegen dem Antrag eines Bürgers zum Pfarrgarten in Rohrenfels, durch den ein Fußweg führen soll. Wegen angeblich zu hoher Baukosten forderte der Bürger, auf ebendiesen Weg zu verzichten. Das Gremium war anderer Meinung. Der Fußweg wird umgesetzt. (nr)

Themen folgen