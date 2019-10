„Im Gedenken der Kinder“: Ein Comic ohne Komik

Plus Euthanasie im Dritten Reich ist gerade Thema einer Ausstellung im Landratsamt – und einem dazu gestalteten Comic. Neuburger Schüler sind davon tief beeindruckt.

Garfield ist ein ziemlich fauler Kater, der bloß Lasagne frisst. Obelix vermöbelt am liebsten Römer oder futtert Wildschweine im Dutzend. Und Lucky Luke schießt schneller als sein Schatten. Wer an Comics denkt, der denkt an knallige Farben, schrullige Figuren und mal blöde, mal großartige Witze. Bei Michael Schories’ Comic gibt es nichts zu lachen – schlecht macht ihn das nicht.

Er erzählt von dem systematischen Mord an zehntausenden Kindern im Dritten Reich. Sie alle haben nichts falsch gemacht, waren bloß krank oder hatten eine Behinderung. Den Nazis reichte das, um sie in Heime zu stecken und dort umzubringen. Das Thema ist wahrlich nicht zum Lachen, dennoch hat Schories es in einem Comic aufgearbeitet. Passend zur Ausstellung „Im Gedenken der Kinder“, die derzeit im Landratsamt in Neuburg läuft und sich mit dem gleichen Thema befasst, hat Schories seine Geschichte gestaltet. Schulklassen erhalten das Heft im Anschluss an eine Führung durch die Ausstellung. 16 Seiten dick ist es und trägt den Namen „Der Krankenmord im Dritten Reich“. Der Untertitel lautet „Als ein Kreuz über Leben und Tod entschied.“

Ausstellung im Landratsamt beschäftigt sich mit Mord an Tausenden Kindern

Dass ein Kreuz darüber entschied, wer sterben und wer leben durfte, ist genau eine der Anekdoten, die die Schüler der 10d der Paul-Winter-Realschule so geschockt haben. Sie haben die Ausstellung besucht und anschließend im Geschichtsunterricht darüber gesprochen – so wie alle zehnten Klassen der Schule. Johannes Donhauser hatte sie durch die Ausstellung geführt. Er ist Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Neuburg, hat zur Ausstellung ein umfangreiches Rahmenprogramm beigesteuert. Konzipiert hat diese die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin – als Wanderausstellung, die an verschiedenen Orten in Deutschland Station macht.

Der Nachbau des Arztzimmers von Dr. Ernst Holländer, dem Neuburger Amtsarzt im Dritten Reich. Bild: Christof Paulus

Mit jüngeren Schülern hätte sie die Ausstellung nicht besuchen können, sagt Sonja Kalisch. Sie ist die Leiterin der Paul-Winter-Schule und Geschichtslehrerin der 10d, die Ausstellung und die Besprechung eine Woche später waren Teil des Geschichtsunterrichts. Zu viel Vorwissen brauche es, um das Thema erfassen zu können, zu eindringlich seien die Bilder und Geschichten in der Ausstellung. Wie schlimm sie die Misshandlung der Kinder fanden, die die Ausstellung darstellt, war den Schülern tatsächlich auch noch eine Woche später anzumerken, als sie im Unterricht über ihren Besuch sprachen. „Herzlos“, „gefühllos“ und „unmenschlich“ nannten sie die Praktiken, waren schockiert davon, dass die Anstalten, in denen die Kinder umgebracht wurden, eigentlich als Heilanstalten bezeichnet wurden. Manche von ihnen brachten ihre Eindrücke mit nach Hause, erzählten dort von der Ausstellung. Dabei kam Erstaunliches zutage: Einer der Schüler konnte von einem Fall aus der eigenen Familie erzählen.

Seine Urgroßmutter erinnere sich noch daran, wie ihre Cousine von den Nazis in eines der Heime verschleppt wurde. Die Familie lebte damals in der Pfalz. Dass die Cousine in dem Heim umgebracht wurde, habe man erst nach dem Krieg erfahren. Vorher dachte man, sie sei an einer Krankheit gestorben – so wie die Nazis dies eben erzählt hatten.

Ein Comic erklärt die Euthanasie

Schwere Kost ist das alles. Den Comic von Michael Schories loben die Schüler deshalb. Der habe das Thema leichter verständlich gemacht – und dennoch nicht verharmlost, wie dramatisch die Morde waren. Alle Akteure hat Schories im Comic als Tiere dargestellt, die Kinder als Schafe, die aktiven Täter als Schweine oder Wölfe, die Helfershelfer als Eulen.

Jedes Tier verbinde er mit einer bestimmten Rolle in Fabeln oder Märchen, die gut zu den Akteuren in der Geschichte passe, erklärt Schories. Er wohnt in Eckernförde in Schleswig-Holstein, arbeitet dort als Heimerzieher und ist Ratsmitglied der Stadt. Dass er dennoch für das über acht Stunden entfernte Neuburg einen Comic gezeichnet hat, liegt an einem Zufall: Über eine private Bekanntschaft pflegt er den Kontakt nach Neuburg. Comics zeichnet er, seit er vier Jahr alt ist. Als er von der Ausstellung hörte, konnte er sich schnell einen passenden Comic vorstellen – und so kam es dann. „Man muss auch solche Themen angehen“, sagt er, selbst wenn er beim Zeichnen oft „nah am Heulen“ gewesen sei – die Schicksale nahmen ihn mit. Doch: „Wenn das Thema ankommt, ist meine Mission erfüllt“, findet er.

Die Schüler der Paul-Winter-Realschule sammeln ihre Gedanken zu Comic und Ausstellung auf bunten Zetteln. Bild: Christof Paulus

Gerade in Deutschland sind Comics in erster Linie damit verbunden, lustig und unterhaltsam zu sein – dass sie eine Botschaft transportieren können, erwarten die wenigsten. Dabei erhielt 1992 gar ein Comic den Pulitzerpreis, der renommierteste Preis der Medienbranche. Auch dieser Comic, „Maus“ von Art Spiegelman, beschäftigte sich mit dem Dritten Reich, erzählt die Geschichte eines Holocaust-Überlebenden. Dass es funktionieren kann, auch schwierige Themen mit einem Comic zu vermitteln, ist für Schories eindeutig. Immerhin wechseln sich Text und Bild ab, machen es damit leichter zu lesen. Und er ist sich sicher: Das, was wirklich wichtig ist, rückt damit in den Vordergrund. Denn bei einem Comic „schaut man viel intensiver auf den Text“.