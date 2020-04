Im Ingolstädter Westpark bleiben viele Läden geschlossen

Plus Trotz der aktuellen Lockerungen dürfen im Ingolstädter Westpark kaum Geschäfte öffnen. Doch der Centermanger hat Hoffnung.

Viele Ladenbesitzer haben wieder Hoffnung. Nach vielen Wochen des Lockdowns durften sie am Montag ihre Läden wieder öffnen. Zumindest dann, wenn die Geschäfte nicht mehr als 800 Quadratmeter haben. Im Ingolstädter Westpark überschreitet nur eine gute Handvoll der insgesamt 146 Läden und Gastro-Betriebe diese Grenze, zum Beispiel Wöhrl, Intersport oder auch H&M. Und doch bleibt der Westpark vorerst – zumindest weitgehend – zu. Denn Einkaufszentren dürfen in Bayern bislang nicht öffnen. Auch dann nicht, wenn die einzelnen Läden weniger Fläche haben als 800 Quadratmeter. Zwar hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Regelung am Montag für verfassungswidrig erklärt, ausgesetzt ist sie dennoch erst einmal nicht.

Im Westpark in Ingolstadt herrscht gähnende Leere

Centermanager Frank Hausschmid sieht sein Haus bei den aktuellen Vorgaben durchaus benachteiligt. Während normalerweise die Menschen durch die Gänge flanieren, sich in einem Café niederlassen und Tüten mit Einkäufen in der Hand halten, ist in diesen Tagen im Westpark nur eines zu sehen – gähnende Leere. Einige Parkplätze sind abgesperrt, am Parkdeck Ost und in der Tiefgarage darf niemand parken. Auf dem Parkplatz vor dem Westpark sind noch massenhaft Stellflächen frei. Mitarbeiter des Einkaufszentrums haben in den vergangenen Tagen die Eingangsbereiche neu gestaltet und bepflanzt– passend zur angrenzenden Landesgartenschau. Die sollte eigentlich am vergangenen Freitag eröffnet werden. Doch daraus wurde bekanntermaßen nichts.

Im Westpark selbst haben nur wenige Geschäfte geöffnet, darunter ein Supermarkt, Drogerien, Bäckereien, Optiker oder auch eine Buchhandlung. Laut Homepage sind es 15 Läden und Verkaufsstellen. Bei allen anderen sind die Jalousien nach unten gelassen und die Türen verschlossen. Für Hausschmid unverständlich: „Ich sehe keinen Unterschied, ob es sich um eine Mall oder um eine Innenstadt handelt.“ Gleichzeitig betont er aber auch, dass der Gesundheitsschutz auf alle Fälle Vorrang habe.

In der Verwaltung des Westparks jedenfalls liege ein fertiges Hygienekonzept in der Schublade, falls das Einkaufszentrum bald öffnen könne. „Wir sind vorbereitet“, sagt Hausschmid. Man würde Ein- und Ausgänge trennen, genügend Desinfektionsmittelspender aufstellen und auch die Sitzgruppen würden gesperrt, damit die Besucher sich nicht unnötig lange im Gebäude aufhalten.

Die Ladenbesitzer im Westpark können ihre Miete stunden

Hausschmid ist aber zuversichtlich, dass sich in den kommenden Wochen die Türen im Westpark wieder öffnen werden. Besonders, da Markus Söder am Montag weitere Lockerungen in Aussicht gestellt hat. „Ich bin ganz positiv gestimmt, dass wir noch im Mai eröffnen können“, sagt Hausschmid. Den Mietern sei man in der aktuellen Situation entgegengekommen, indem sie ihre Miete stunden können.

„Vorübergehend geschlossen“, heißt es auch im Ingolstadt Village. Seit 18. März sind dort alle Geschäfte zugesperrt. Wann im FOC vor den Toren Ingolstadts weiter eingekauft werden kann, ist bis jetzt ebenfalls noch nicht entschieden.